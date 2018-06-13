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قطر تدعم الأردن بـ 500 مليون دولار و10 آلاف فرصة عمل

قطر تدعم الأردن بـ 500 مليون دولار و10 آلاف فرصة عمل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قطر، اليوم الأربعاء، تقديم دعم للأردن بقيمة 500 مليون دولار، عبارة عن استثمارات في مشروعات سياحية، والبنى التحتية، بحسب ما ذكرته الخارجية القطرية.

وقالت الوزارة، في بيان لها: "صرح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن دولة قطر تعهدت بتوفير 10 آلاف فرصة عمل في دولة قطر لشباب وشابات المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى استثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن، الأمر الذي من شأنه إنعاش الاقتصاد الأردني والمساهمة في تنميته بشكل مستدام"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد استقبل، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ونشر الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني على (تويتر) تغريدة، جاء فيها: "الملك عبد الله الثاني، يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني".

​وكان الأردن قد حصل على دعم مادي قوي، خلال مؤتمر "قمة مكة" الذي ضم المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت بجانب الأردن، إذ وصل إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي، وهي: (1- وديعة في البنك المركزي الأردني 2- ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن 3- دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات 4- تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

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