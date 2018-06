صحف أمريكية: كيم خدع ترامب في سنغافورة

رام الله - دنيا الوطنتطرقت وسائل إعلام غربية إلى النتائج التي تمخضت عنها قمة سنغافورة، وقلل عدد منها من أهميتها، ووصفت إحدى صحفيات "Washington Post" القمة بأنها لا تعدو عن كونها "لوحة جميلة".ورأت الصحفية آن أبلباوم، أن هذه "اللوحة الجميلة" يحتاجها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من أجل "تعزيز الشرعية"، وترامب لاكتساب الثقة في النفس.وذهبت هذه الكاتبة الصحفية إلى أن الوثيقة التي خرجت بها القمة، ليست ضمانة لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، مضيفة "هذا يعني أن المفاوضات الآن ستتواصل بشأن المفاوضات".وافترض الصحفي ديفيد أيكس من "The Daily Best" أن الاتفاقية "السنغافورية" لا تلزم مطلقاً كيم الامتناع بشكل تام عن السلاح النووي، بل ورأى أن كيم جونغ أون تفوق على دونالد ترامب، وذلك لأن الرئيس الأمريكي، بحسب قوله قد فضّل الثقة في كلمة الزعيم الكوري الشمالي، عن التوصل إلى اتفاق واضح بشأن نزع السلاح النووي كاملاً.وينقل الصحفي على لسان خبراء، أنه على الرغم من تدمير جزء من موقع التجارب النووية الرئيس، إلا أن كوريا الشمالية يمكنها أن تستأنف بسهولة تطوير الأسلحة النووية.أما في "The New York Times" فكتب نيكولاس كريستوف مرجحاً أن يكون ترامب قد خُدع في سنغافورة، وأنه قدم تنازلاً ضخماً بإيقاف التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية، وأسبغ بذلك، في الوقت ذاته، الشرعية على كيم جونغ أون.وزاد على ذلك، بأن الرئيس الأمريكي اعترف بكوريا الشمالية كقوة عظمى مساوية، ومنحها ضمانات أمنية مقابل تأكيد كيم ببساطة بأنه "متمسك بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية"، وهو الموقف الذي رددته بيونغ يانغ مراراً منذ عام 1992.ورصد كريستوف، أن البيان المشترك يخلو من أي شيء عن "تجميد كوريا الشمالية لبرامج البلوتونيوم واليورانيوم، ولا يوجد به شيء عن تدمير الصواريخ العابرة للقارات، ولا شيء عن السماح للمفتشين بالعودة إلى المنشآت النووية، ولم يكن هناك حتى مجرد وعد واضح بوقف التجارب النووية أو الصواريخ بعيدة المدى بشكل دائم".الصحفي توصل إلى استنتاج يقول: إن كيم حشر ترامب في الزاوية تماماً، ورأى أنه من المخيف أن الرئيس الأمريكي لا يعي ذلك، وأن لديه الآن حظوظاً أقل بكثير مما كان لدى المفاوضين السابقين، الذين توصلوا إلى صفقة مع كوريا الشمالية في السابق.