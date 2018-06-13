مصرع 16 شخصاً وإصابة 20 آخرين في حادث تصادم بالهند

رام الله - دنيا الوطنلقي 16 شخصاً على الأقل مصرعهم، فيما أصيب نحو 20 آخرون، إثر اصطدام حافلة تقل 90 راكباً بحاجز فاصل في منطقة ماينبوري، التابعة لولاية أوتار براديش شمالي الهند.وصرح براديب كومار، الحاكم المحلي لمنطقة ماينبوري، أن الحادث وقع فجر اليوم، الأربعاء، أثناء توجه الحافلة من جايبور، حاضرة ولاية راجاسثان، غربي الهند إلى كانواج، في أوتار براديش، وعلى متنها نحو 90 راكباً، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقال كومار: "إن المصابين نقلوا إلى المستشفى الحكومي في ماينبوري وحالة بعضهم حرجة".