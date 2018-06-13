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بوتين يلتقي الحريري في موسكو

بوتين يلتقي الحريري في موسكو
رام الله - دنيا الوطن
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم، الأربعاء، سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، الذي وصل إلى البلاد بدعوة من الرئيس الروسي؛ لحضور فعاليات مونديال 2018.

ودعا الرئيس بوتين، خلال اللقاء إلى تفعيل عمل اللجنة الحكومية المشتركة بين موسكو وبيروت، ومناقشة الوضع في لبنان والشرق الأوسط بشكل عام، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال: "يجب تفعيل عمل اللجنة الحكومية المشتركة، وقد عملت هذه اللجنة حتى الآن بشكل ناجح، وجرى جذب عدد كبير من الشركات إلى التعاون".

وأضاف بوتين: "هناك نتائج جيدة في مختلف القطاعات، وآمل في أن نتطرق إلى كل هذه المسائل، ونتحدث عن الوضع في بلادكم والمنطقة".

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