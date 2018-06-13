بطائرات الاستطلاع.. استهداف إسرائيلي لمُطلقي الطائرات الورقية بغزة
رام الله - دنيا الوطن
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الأربعاء، ثلاث هجمات تحذيرية، ضد مجموعات فلسطينية في قطاع غزة، بحسب ما أكده موقع (0404) الإسرائيلي.
بدورها، زعمت القناة 14 الإسرائيلية، أن المجموعات الفلسطينية المُستهدفة، كانت تجاهز بالونات متفجرة شرقي قطاع غزة.
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الأربعاء، ثلاث هجمات تحذيرية، ضد مجموعات فلسطينية في قطاع غزة، بحسب ما أكده موقع (0404) الإسرائيلي.
بدورها، زعمت القناة 14 الإسرائيلية، أن المجموعات الفلسطينية المُستهدفة، كانت تجاهز بالونات متفجرة شرقي قطاع غزة.
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