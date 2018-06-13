دانون: لن نتهاون عندما يتعلق الأمر بحماية مواطنينا والمشروع الأممي إنجاز لحماس

رام الله - دنيا الوطن

قال مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، إن بلاده لن تتهاون عندما يتعلق الأمر بسلامة مواطنيها، لافتاً إلى أن تأييد مشروع الحماية الدولية للفلسطينيين، إعطاء مزيد من الذخائر لحركة حماس.







وأوضح دانون، أن إسرائيل عززت مشروعات التنمية في قطاع غزة، فيما أنفقت حماس 216 مليون دولار على بناء الأنفاق، زاعماً أن حماس هي التي دمرت المعابر، التي تسمح بتمرير السلع إلى غزة.





وأضاف: "إسرائيل فعلت الكثير من أجل تحسين الوضع في قطاع غزة، والجمعة العامة، اعتمدت 20 قراراً في العام الماضي تدين إسرائيل، ولو دُعم مشروع القرار، فإن الدعم سيكون لحماس"، وفق تعبيره.