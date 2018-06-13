بلغاريا تُغازل إسرائيل بـ"طائرات بدون طيار"



وتنافس إسرائيل الولايات المتحدة كأكبر مصدري الطائرات بدون طيار، وتتعاون مع روسيا والهند في تقنيات هذه الطائرات.



وأفادت بيانات حكومية صدرت الشهر الماضي، أن مبيعات الطائرات بدون طيار شكلت اثنين في المئة من المبيعات الدفاعية الإسرائيلية في عام 2017، وبلغ إجمالي قيمة مبيعات الدفاع في ذلك العام 9.2 مليار دولار، وفقاً لوكالة (رويترز).



رام الله - دنيا الوطنأبدى رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، الأربعاء، اهتمام بلاده بالتعاون مع إسرائيل؛ لإنتاج طائرات بدون طيار.وقال بوريسوف مخاطباً الصحفيين قبل لقائه نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس: "سنناقش ما إذا كان بوسعنا أن نقوم بإنتاج مشترك في مجال الدفاع، خاصة إنتاج هذا السلاح شديد الحداثة والقوة، الطائرات بدون طيار"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).