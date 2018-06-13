منصور: نرفض المحاولة سيئة النية لإدخال تعديل على مشروع الحماية الدولية للفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن

طالب المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة، دول العالم التصويت من أجل مشروع قرار الحماية الدولية للفلسطينيين، وذلك من أجل فعل كل عمل ممكن من أجل حماية المدنيين الفلسطينيين.





وأضاف منصور، في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نناشد بتقديم الدعم للقضية الفلسطينية للنهوض بحل عادل وشامل ودائم، ونرفض المحاولة سيئة النية لإدخال تعديل يخل بتوازن المشروع، ويشتت الجمعية عن الهدف الأساسي في حماية الفلسطينيين دولياً".





وتابع: "البعض لا يفكر إلا في طرف واحد ويتجاهلون الطرف الفلسطيني، ومشروع حماية المدنيين هو مشروع ابتكره الغرب، وإسرائيل تقوم بهدم منازل الأسر البدوية الفلسطينية ومدارسهم ونقلهم قسرياً".





وأكمل: "نثق أن الجمعة العامة ستبقى بجانب الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وسلام، ونحتاج إلى فعل ملموس في حماية المدنيين السلميين، كما أن فشل مجلس الأمن في اعتماد قرار الكويت، شجع إسرائيل على الاستهانة بدماء وأرواح الفلسطينيين".





وقال: "لا يمكن أن نلتزم الصمت في مواجهة أبشع الجرائم التي ترتكب بشكل متتالٍ ضد شعبنا، وسنواصل جهودنا لحمايته، وكلما يزداد الاحتلال شراسة، ويقوم بالانتهاكات اليومية ضد الشعب الفلسطيني، فإن الحاجة بتوفير الحماية أمر عاجل".