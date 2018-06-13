هايلي تُهاجم الفلسطينيين وتُناشد العالم: لا تصوتوا لمشروع قرار الحماية الدولية

وقالت هايلي، في كلمة لها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء: إن البعض يفضلون دائماً الاعتداء على إسرائيل، وإن مشروع القرار الخاص بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين منحاز بالكامل لهم، زاعمةً أن المشروع يقدم الكراهية، ويطعن بالصراحة للنهوض بسياسة ضيقة.





وأضافت: "هذا القرار لا ينهض بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، زاعمةً أن حماس تستخدم الفلسطينيين كدروع بشرية للتحريض على العنف، وترفض التعاون مع السلطة الفلسطينية، لتحقيق الوحدة والسلام.







وأشارت هايلي، إلى أن المشروع المذكور يتقاعس عن محاسبة حماس ولا يذكرها، والقرار سلبي، قائلة: "ما زال لدينا فرصة لتصحيح هذا الخطأ، ونحن لدينا تعديل يمثل خطوة صغيرة نحو التوازن يتمثل في إدانة حماس على إطلاق الصواريخ على منطقة غلاف غزة، وتحويل احتياجات غزة إلى البنية العسكرية".



رام الله - دنيا الوطنجددت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، هجومها على الفلسطينيين وحركة حماس، لافتةً إلى أن حماس لا تكترث لعواقب المظاهرات التي تجري على الحدود الشرقية لقطاع غزة.