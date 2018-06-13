الأمم المتحدة تعقد اجتماعاً طارئاً للتصويت على مشروع قرار حماية الفلسطينيين





وكانت دولة الكويت، قد قدمت مشروع قرار قبل أيام، يقضي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، من الاعتداءات الإسرائيلية.

رام الله - دنيا الوطنعقدت الجمعة العامة للأمم المتحدة مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً طارئاً؛ لبحث الوضع في قطاع غزة.ومن المقرر، أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار، يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.