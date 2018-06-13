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  • الأمم المتحدة: 59 صوتا مع مشروع القرار و79 ضده و26 ممتنع

  • الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت ضد مشروع قرار توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

مباشر | الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على قرار خاص بالحماية الدولية للفلسطينيين

شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة تعقد اجتماعاً طارئاً للتصويت على مشروع قرار حماية الفلسطينيين

الأمم المتحدة تعقد اجتماعاً طارئاً للتصويت على مشروع قرار حماية الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
عقدت الجمعة العامة للأمم المتحدة مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً طارئاً؛ لبحث الوضع في قطاع غزة.

ومن المقرر، أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار، يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وكانت دولة الكويت، قد قدمت مشروع قرار قبل أيام، يقضي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، من الاعتداءات الإسرائيلية.

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