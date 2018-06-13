فيديو: الحوثيون يفرون من شوارع الحديدة









رام الله - دنيا الوطنأظهرت لقطات فيديو حصرية لموقع (سكاي نيوز)، اليوم الأربعاء، شوارع في الحديدة وهي خاوية من المسلحين، مع إعلان قوات المقاومة المشتركة عملية عسكرية لاستعادة المدينة الواقعة غربي اليمن من قبضة جماعات الحوثي.ويكشف الفيديو عن فرار جماعي لجماعات الحوثي من المدينة الإستراتيجية، مع تقدم قوات المقاومة المشتركة، بإسناد من التحالف العربي، باتجاه مطار الحديدة ومينائها.كما أشارت مصادر إلى أن قوات المقاومة المشتركة أسرت عشرات المسلحين الحوثيين، أثناء التقدم باتجاه المطار.وتعمل القوات المشتركة على محاصرة عناصر جماعات الحوثي في محيط المدينة، التي تعد الشريان الرئيسي لإمداد الحوثيين بالأسلحة.وتتقدم قوات المقاومة بغطاء جوي ومدفعي من تحالف دعم الشرعية، الذي يقصف مواقع وتحصينات الحوثيين، مكبدا المترمدين خسائر فادحة.