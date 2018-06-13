ابو الغيط يبحث مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حماية الفلسطينيين دولياً

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رام الله - دنيا الوطنبحث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، معرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ضوء تحرك المجموعة العربية في نيويورك لاستصدار قرار حول هذا الأمر بالجلسة الطارئة للجمعية العامة التي ستعقد اليوم، تحت صيغة "متحدون من أجل السلام".وقال محمود عفيفي المتحدث باسم الأمين العام، الوزير مفوض، في تصريح صحفي له، اليوم الأربعاء: "إن أبو الغيط شدد خلال اللقاء مع رئيس الجمعية العامة، الذي عقد في نيويورك، على حرص الجانب العربي على تمرير مشروع القرار بأكبر أغلبية ممكنة، على النحو الذي يؤكد التزام المجتمع الدولي بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفضه للممارسات القمعية والانتهاكات المنهجية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضده"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وأشار عفيفي إلى أن أبو الغيط كان قد التقى أيضا مع المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي فاسيلي نبنزيا، وتشاورا حول أهمية تحمل المجلس لمسؤولياته للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وقال: "إن أبو الغيط عقد كذلك لقاء ثنائيا مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، وبحثا سبل تمتين العلاقات العربية الأفريقية وتكثيف التعاون والتنسيق بين الجامعة والاتحاد لتسوية الأزمات القائمة في الفضاء العربي الإفريقي المشترك، والتحضير للقمة العربية الأفريقية المقبلة التي ستعقد بالرياض عام 2019".