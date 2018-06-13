مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال مدخل نابلس الجنوبي

رام الله - دنيا الوطناندلعت مساء اليوم الاربعا مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المدخل الجنوبي لمدينة نابلس.وأفاد شهود عيان أن الشبان رشقوا مركبات المستوطنين على طريق مستوطنة (براخا) بالحجارة وبأكواع متفجرة وألعاب نارية، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).واقتحمت عدة دوريات للاحتلال مدينة نابلس قادمة من حاجز حوارة، ووصلت إلى شارع القدس، وتمركزت هناك، ووقعت مواجهات بينها وبين عشرات الشبان.كما اقتحمت قوة راجلة منطقة المنطرة في كفر قليل، ونفذت اعمال بحث وتمشيط بالقرب من طريق مستوطنة (براخا) بحثا عن الشبان.