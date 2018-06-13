شؤون فلسطينية

عريقات يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين

عريقات يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعا صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وثمن عريقات، في بيان عقب استقباله في مدينة رام الله، فرناندو جنتلني المبعوث الأوروبي لعملية السلام، موقف دول الاتحاد الأوروبي الرافض لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وأكد على تقدير فلسطين العالي لتمسك دول الاتحاد الأوروبي بمبدأ الدولتين على حدود عام 1967، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وهو الموقف الذى عبرت عنه بكل ثقة واقتدار وجدارة المفوضة السامية للعلاقات الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي فدريكا موجريني.

في الوقت ذاته حث عريقات الاتحاد الأوروبي على فرض مقاطعة شاملة وكاملة للمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2434 لعام 2016 بشأن عدم قانونية الاستيطان.

كما دعا المسؤول الفلسطيني الاتحاد الأوروبي إلى تقديم كل ما تحتاجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لضمان استمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في ظل ما تعانيه المنظمة الدولية من عجز مالي كبير.

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