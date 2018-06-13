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عربي

مشجعون سعوديون لإعلامي إسرائيلي: منتخبنا سيفاجئ روسيا غدًا 

مشجعون سعوديون لإعلامي إسرائيلي: منتخبنا سيفاجئ روسيا غدًا 
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (واللاه)، إن موفد لتغطية مباريات كأس العالم في روسيا، التقى مشجعين من السعودية ومصر وتونس وصولوا إلى روسيا لمتابعة مباريات منتخباتهم الوطنية التي تشارك في المونديال.

وقال الموقع، إن مونديال 2018 في روسيا يحمل أهمية كبرى للأمة العربية والإسلامية لمشاركة خمسة فرق في المونديال، أبرزها: مصر السعودية والمغرب.

وأضاف: "مما يزيد من أهمية الحدث هو الأحداث السياسة الصاخبة والانقلابات التي شهدتها المنطقة العربية منذ الربيع العربي. فبعد كل هذه الأحداث المأساوية يأتي مونديال 2018 ليكون حدثا تمتزج فيه السياسة والرياضة والأمل بالنسبة للبلدان العربية".

وتابع الموقع: "تفاؤل المصريين بالنسبة لتقدم منتخبهم في المونديال مرهون بمشاركة محمد صلاح وأدائه في ظل الإصابة التي يعاني منها"، موضحاً أن المصريين، زمالك وأهلي، يضعون جنبا الخلافات من أجل دعم المنتخب، لا سيما بعد الجرح العميق الذي هزّ المصريين عام 2012 جراء أحداث ستاد "بور سعيد" في مباراة جمعت نادي المصري والأهلي.

واستطرد الموقع: "أما بالنسبة للسعوديين، فقال المراسل الإسرائيلي إنه تحدث مع مشجعين سعوديين وأحدهم، اسمه خالد عبد الرحمن، قال له خارج استاد لوجنيكي أن السعودية بإمكانها مفاجأة روسيا".

وأضاف الإعلامي الإسرائيلي، أن السعودية اليوم تملك الدوري الأفضل في العالم العربي، وهي مكان يجذب اللاعبين العرب بفضل الثراء والمستوى العالي نسبيا للدوري السعودية والنوادي السعودية الرائدة.

وأشار إلى العوامل التي ستؤثر بشكل سلبي على أداء المنتخب الوطني، ومنها عدم مشاركة اللاعبين السعوديين في الدوري الإسباني ووصولهم إلى المونديال بلياقة بدنية متردية، وكذلك عدم الاستقرار الذي رافق المنتخب في منصب المدرب، وتغيير ثلاثة مدربين في فترة وجيزة.

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