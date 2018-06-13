شؤون فلسطينية

الاحتلال يستولي على منزل أثري بالخليل ويحوله لثكنة عسكرية

الاحتلال يستولي على منزل أثري بالخليل ويحوله لثكنة عسكرية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على منزل أثري في البلدة القديمة بالخليل وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وبحسب وكالة (وفا)، فإن المنزل الذي يعتبر من المنازل التراثية العريقة يعود لعائلتي القدس والكرد ويقع في شارع السهلة مقابل بركة السلطان بالبلدة القديمة، وهي منطقة مغلقة بأوامر عسكرية وتقع تحت سيطرة جيش الاحتلال منذ ما يزيد عن 15 عاما.

وقالت لجنة إعمار الخليل: "إن جنود الاحتلال وضعوا أكياسا من الرمل على نوافذ المنزل، واقاموا نقطة مراقبة على سطحه".

وقال مدير عام اللجنة عماد حمدان: "إن المباني التراثية الفلسطينية في البلدة القديمة تعتبر هدفا استراتيجيا لسلطات الاحتلال وللمستوطنين على حد سواء، وان سلطات الاحتلال تعمد للاستيلاء عليها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، وتمنع الفلسطينيين من السكن فيها أو ترميمها"، مشيرا إلى أن المستوطنين يسرقون حجارتها وينقلونها لأبنيتهم لتأخذ الصفة التاريخية، في محاولة منهم لتزوير التاريخ.

وأضاف: "إن ممارسات الاحتلال ومخططاته بحق المنازل والمحال التجارية الفلسطينية، بحاجة إلى التكاتف والتعاضد من قبل الجميع، من أجل الوقوف في وجهها وإفشالها.

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