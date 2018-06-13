شؤون فلسطينية

بمباركة جهات عربية.. مسؤول أمريكي يكشف مضمون (صفقة القرن)

بمباركة جهات عربية.. مسؤول أمريكي يكشف مضمون (صفقة القرن)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة الإسرائيلية العاشرة، نقلاً عن مسؤول أمريكي مطلع على مضمون خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن)، إن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، على عكس الاعتقاد السائد في إسرائيل وعند الفلسطينيين وفي أوروبا، لن تكون منحازة لصالح إسرائيل.

وقال المسؤول الأمريكي: "لن تكون خطّة نتنياهو، ستكون عادلة، متوازنة، واقعية وقابلة للتطبيق، وستتضمّن أجزاءً لن تعجب طرفيّ المفاوضات، ولو كنا نريد تبنّي طرح نتنياهو، لفعلنا ذلك في اليوم الأول لنا في البيت الأبيض".

وكشف المسؤول الأميركي عن توجّه الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينيّة عبر جهات عربيّة منها مصر بضرورة انتظار الإعلان عن تفاصيل "صفقة القرن" وعدم إلغائها من الآن.

ويقود كبير مستشاري الرئيس وصهره، جاريد كوشنر، خلال الأسبوع المقبل، برفقة مبعوث الرئيس الأميركي الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، بجولة إقليمية تتضمن كل من مصر والسعودية ودول أخرى في المنطقة (لم يحددها) لمناقشة التوقيت المحتمل لعرض الرؤية الأميركية لحل القضية الفلسطينية المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، وبحث الأزمة في قطاع غزة.

وقال مصدر في الإدارة الأميركية، وفق القناة، إنه "حتى الآن لا يوجد لدى أي طرف خطة واضحة حول كيفية حل الأزمة في غزة، نريد مناقشة ذلك مع الإسرائيليين ودول المنطقة".

وحول "صفقة القرن"، ادعى المسؤول إن "كوشنر وغرينبلات كانا مهتمين بالحصول على أفكار من مختلف الجهات الإقليمية حول الأسئلة التي ظلت مفتوحة في خطة البيت الأبيض للسلام".

وأضاف أن "الإدارة تريد الإعلان عن خطة ترامب عندما تكون الظروف مواتية وعندما يحين الوقت المناسب، كوشنر وغرينبلات يريدان الاستماع إلى مختلف الأطراف التي لديها مواقف مختلفة بشأن هذه المسألة في المنطقة".

وأكد المسؤول، بحسب القناة العاشرة، أن "الإدارة الأميركية لم تحدد بعد موعداً للإعلان عن خطة السلام".

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