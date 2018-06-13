"دنيا الوطن" تنشر كشف بأسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً

رام الله - دنيا الوطن

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، مساء الأربعاء، كشف المسافرين عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس.





وقالت الوزارة، إن كشف المسافرين عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس عبارة عن حافلة واحدة ممن سلموا جوازات سفرهم مسبقاً.



وطالبت الوزارة، من الواردة أسماؤهم في الكشف التواجد في الصالة الخارجية لمعبر رفح الساعة 08:00 من صباح غدٍ الخميس لتسهيل سفرهم.ونوهت الوزارة، إلى أن صالة "النجار" بخانيونس ستكون مغلقة غداً الخميس ولا عمل فيها، وعلى الذين سلموا جوازاتهم اليوم انتظار إشعار آخر لاحقاً بخصوص سفرهم.