شؤون فلسطينية

"جوال" تطلق حملتها الخاصة بكأس العالم

"جوال" تطلق حملتها الخاصة بكأس العالم
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال حملتها الخاصة بكأس العالم 2018، و ذلك قبل يوم واحد على انطلاق مباريات كأس العالم المقامة في روسيا. وبدأت الحملة بإطلاق أغنية مصورة إهداءً من جوال لكافة الدول العربية المشاركة في المونديال وهي مصر وتونس والمغرب والسعودية. وقد لاقت الأغنية رواجاً وتفاعلا كبيراً في أوساط الشباب الفلسطيني والعربي.

وتتضمن حملة كأس العالم والتي تحمل شعار "وين ما تكون شجّع بجنون"العديد من الفعاليات المقامة في عدد كبير من الميادين العامة والمقاهي والأندية في كافة مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، تهدف لمشاركة الشارع الفلسطيني أجمل اللحظات في تشجيع الدول العربية المشاركة في المونديال.

 كما أطلقت جوال حملتها التجارية الخاصة بكأس العالم والتي تشمل عدد كبير من الجوائز، التي تتضمن العديد من أجهزة BeIN Sports وباقة كأس العالم، وتذاكر لحضور المباريات النهائية, بالإضافة إلى مئات الدولارات.

وتمنح الحملة كافة مشتركي جوال العديد من الفرص للدخول بالسحب على الجوائز، بحيث يكون الاشتراك بالحملة تلقائياً لمشتركي الضفة الغربية عند شراء إحدى حزم  3G. فيما يحصل مشتركو قطاع غزة على فرص تلقائية لدخول السحب عند شحن الرصيد بقيمة 10 شيكل أو أكثر أو عند شراء إحدى حزم الإنترنت.

يشار إلى أن شركة جوال راعي الرياضة الفلسطينية وراعي المنتخب الفدائي الفلسطيني لكرة القدم قد وفرت الدعم لعدد كبير من الرياضات وأهمها كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة خلال الأعوام الماضية، وتعتبر السبّاقة بين شركات القطاع الخاص في مبادراتها ورعاياتها التي قوبلت بالرضى والترحاب من الوسط الرياضي الفلسطيني.

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