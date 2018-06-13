محكمة جزائرية تصدر أحكاماً ضد أتباع الطائفة الأحمدية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة جزائرية، أحكاماً بالسجن تتراوح ما بين ثلاثة وستة أشهر، مع وقف التنفيذ، بحق 26 من أتباع الطائفة الأحمدية بتهمة الإساءة للدين الإسلامي، ومخالفة التشريع الخاص بالجمعيات.والجماعة الأحمدية أسسها في القرن التاسع عشر ميرزا غلام أحمد، وأعلنها البرلمان الباكستاني في 1974 جماعة خارجة عن الإسلام، كما رفضتها منظمة المؤتمر الإسلامي بكافة تياراتها من سنة وشيعة.وظهرت هذه الطائفة في الجزائر في 2007 مع بدء بث قناة فضائية تابعة لهذه الطائفة، فيما يقدر عدد الأحمديين في الجزائر بنحو 2000 شخص من أصل 40 مليون جزائري.وكانت نيابة محكمة (أقبو) في شرق الجزائر، طالبت خلال المحاكمة التى جرت فى 29 آيار/ مايو بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ لـ 21 رجلاً، وخمس نساء بتهم تتعلق بالإساءة للإسلام وتسيير جمعية وجمع الأموال بدون رخصة.وقال المحامي: إنه تحدث مع بعض من صدرت بحقهم أحكام "وقرروا فورًا الطعن فيها"، موضحاً أنه سيتشاور مع البقية.