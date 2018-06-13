عربي

محكمة جزائرية تصدر أحكاماً ضد أتباع الطائفة الأحمدية

محكمة جزائرية تصدر أحكاماً ضد أتباع الطائفة الأحمدية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة جزائرية، أحكاماً بالسجن تتراوح ما بين ثلاثة وستة أشهر، مع وقف التنفيذ، بحق 26 من أتباع الطائفة الأحمدية بتهمة الإساءة للدين الإسلامي، ومخالفة التشريع الخاص بالجمعيات.

والجماعة الأحمدية أسسها في القرن التاسع عشر ميرزا غلام أحمد، وأعلنها البرلمان الباكستاني في 1974 جماعة خارجة عن الإسلام، كما رفضتها منظمة المؤتمر الإسلامي بكافة تياراتها من سنة وشيعة.

وظهرت هذه الطائفة في الجزائر في 2007 مع بدء بث قناة فضائية تابعة لهذه الطائفة، فيما يقدر عدد الأحمديين في الجزائر بنحو 2000 شخص من أصل 40 مليون جزائري.

وكانت نيابة محكمة (أقبو) في شرق الجزائر، طالبت خلال المحاكمة التى جرت فى 29 آيار/ مايو بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ لـ 21 رجلاً، وخمس نساء بتهم تتعلق بالإساءة للإسلام وتسيير جمعية وجمع الأموال بدون رخصة.

وقال المحامي: إنه تحدث مع بعض من صدرت بحقهم أحكام "وقرروا فورًا الطعن فيها"، موضحاً أنه سيتشاور مع البقية.

أخبار ذات صلة

إسرائيل تكشف عن صاروخ ستستخدمه ضد سوريا قريبًا

إسرائيل تكشف عن صاروخ ستستخدمه ضد سوريا قريبًا

الملك سلمان يأمر بصرف &#34;1.7 مليار ريال&#34; للسعوديين بمناسبة العيد

الملك سلمان يأمر بصرف "1.7 مليار ريال" للسعوديين بمناسبة العيد

قطر تُعيّن سفيراً &#34;فوق العادة&#34; في إيران

قطر تُعيّن سفيراً "فوق العادة" في إيران

فرنسا تبحث تطبيق نتائج اجتماع باريس حول الأزمة الليبية

فرنسا تبحث تطبيق نتائج اجتماع باريس حول الأزمة الليبية

أستانا تبدي استعدادها لمواصلة رعاية المفاوضات السورية

أستانا تبدي استعدادها لمواصلة رعاية المفاوضات السورية

العبادي يؤكد رفضه إعادة الانتخابات البرلمانية العراقية

العبادي يؤكد رفضه إعادة الانتخابات البرلمانية العراقية

مصرع 47 حوثيا وتدمير منصة صواريخ للجماعات بالحديدة

مصرع 47 حوثيا وتدمير منصة صواريخ للجماعات بالحديدة

فيديو: الحوثي يسيء للنبي محمد ويُشعل موجة غضب واسعة

فيديو: الحوثي يسيء للنبي محمد ويُشعل موجة غضب واسعة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

التربية تختتم فعاليات مخيم &#34;خدمة المسجد الأقصى&#34;

التربية تختتم فعاليات مخيم "خدمة المسجد الأقصى"

الديمقراطية: الحكومة تحاول تبرير إدامة الإجراءات في قطاع غزة

الديمقراطية: الحكومة تحاول تبرير إدامة الإجراءات في قطاع غزة

هنية: شكرًا للمغرب ولمصر لوقوفهما بجانب الشعب الفلسطيني

هنية: شكرًا للمغرب ولمصر لوقوفهما بجانب الشعب الفلسطيني

الزق: مشروع ملادينوف الإنساني شهادة تطهير لجرائم إسرائيل في قطاع غزة

الزق: مشروع ملادينوف الإنساني شهادة تطهير لجرائم إسرائيل في قطاع غزة

مالية غزة: صرف زكاة الفطر لمستحقيها من الموظفين اليوم

مالية غزة: صرف زكاة الفطر لمستحقيها من الموظفين اليوم

الخارجية: الانحياز الأمريكي الأعمى دفع &#34;بينيت&#34; للإفصاح عن هدف الاحتلال

الخارجية: الانحياز الأمريكي الأعمى دفع "بينيت" للإفصاح عن هدف الاحتلال

البدء بصرف تعويضات مالية لمزارعين متضررين من الأحوال الجوية

البدء بصرف تعويضات مالية لمزارعين متضررين من الأحوال الجوية

التربية تُعلن عن منح دراسية في جامعة لامبينغ بأندونيسيا

التربية تُعلن عن منح دراسية في جامعة لامبينغ بأندونيسيا

منوعات

&#34;بدأت أستسلم للعنوسة&#34;.. أمل كلوني تكشف سرّ لقائها بزوجها لأول مرة

"بدأت أستسلم للعنوسة".. أمل كلوني تكشف سرّ لقائها بزوجها لأول مرة

تطور جديد في قضية طلاق براد بيت وأنجلينا جولي

تطور جديد في قضية طلاق براد بيت وأنجلينا جولي

مايا دياب تدخل في تحدي جريء .. وتنتهي بكارثة

مايا دياب تدخل في تحدي جريء .. وتنتهي بكارثة

هل بدأت مها أحمد باستعادة وزنها الزائد مرة أخرى؟

هل بدأت مها أحمد باستعادة وزنها الزائد مرة أخرى؟

نشطاء لأميتاب باتشان: أرجوك لاتشرب هذا العصير!

نشطاء لأميتاب باتشان: أرجوك لاتشرب هذا العصير!

منى عبدالغني رفضت تقبيل محمود حميدة فخسرت أحمد زكي

منى عبدالغني رفضت تقبيل محمود حميدة فخسرت أحمد زكي

منى أبو سليمان ترفض دعوة لجورج كلوني والسبب حجابها!

منى أبو سليمان ترفض دعوة لجورج كلوني والسبب حجابها!

عفاف شعيب: أنا من نسل الرسول محمد

عفاف شعيب: أنا من نسل الرسول محمد

جوليا بطرس تُشعل مواقع التواصل الإجتماعي بأغنيتها &#34;ما بدّي&#34;

جوليا بطرس تُشعل مواقع التواصل الإجتماعي بأغنيتها "ما بدّي"

&#34;المجرم الأكثر وسامة في العالم&#34; تغيرت حياته بطريقة لاتصدق

"المجرم الأكثر وسامة في العالم" تغيرت حياته بطريقة لاتصدق

عربي

محكمة جزائرية تصدر أحكاماً ضد أتباع الطائفة الأحمدية

محكمة جزائرية تصدر أحكاماً ضد أتباع الطائفة الأحمدية

إسرائيل تكشف عن صاروخ ستستخدمه ضد سوريا قريبًا

إسرائيل تكشف عن صاروخ ستستخدمه ضد سوريا قريبًا

الملك سلمان يأمر بصرف &#34;1.7 مليار ريال&#34; للسعوديين بمناسبة العيد

الملك سلمان يأمر بصرف "1.7 مليار ريال" للسعوديين بمناسبة العيد

قطر تُعيّن سفيراً &#34;فوق العادة&#34; في إيران

قطر تُعيّن سفيراً "فوق العادة" في إيران