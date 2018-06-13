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إسرائيل تكشف عن صاروخ ستستخدمه ضد سوريا قريبًا

إسرائيل تكشف عن صاروخ ستستخدمه ضد سوريا قريبًا
من تشغيل الصاروخ
رام الله - دنيا الوطن
أنتجت شركتا "الصناعات الحربية الإسرائيلية" (IMS) و "الصناعات الجوية الفضائية الإسرائيلية" (IAI) صاروخا من فئة (جو-أرض) تفوق سرعته، سرعة الصوت تحت اسم (Rampage).

وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت): إن الصاروخ الجديد سيستخدم من جانب سلاح الجو الإسرائيلي خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية في سوريا وضد إيران.

 وأوضحت يديعوت، أن مدى الصاروخ يبلغ 150 كيلومترا، وطوله 4.7 متر وكتلة الرأس الحربي 150 كيلوغراما، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي سيستلم الصاروخ في 2019.

وذكرت أن القذائف والصواريخ التي تطلق من مقاتلات الجيل الرابع والخامس، وبالذات من F-15 Eagle، و F-16 Fighting Falcon.

 

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