الملك سلمان يأمر بصرف "1.7 مليار ريال" للسعوديين بمناسبة العيد

رام الله - دنيا الوطنأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكيًا، بصرف مكرمة ملكية، قبل أيام عيد الفطر المبارك.وبحسب ما نشرت صحيفة (سبق) السعودية، فقد وجه الملك سلمان بصرف أكثر من 1.7 مليار ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، لتوفير احتياجاتهم اللازمة لعيد الفطر المبارك.يأتي ذلك بعد أن ناشد مستفيدو برامج الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل، الملك سلمان بصرف المكرمة السنوية لتلبية وتوفير احتياجاتهم اللازمة لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك.