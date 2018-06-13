دولي

زعيم طالبان يدعو أمريكا لمفاوضات مباشرة

زعيم طالبان يدعو أمريكا لمفاوضات مباشرة
حركة طالبان
رام الله - دنيا الوطن
دعا زعيم حركة طالبان الأفغانية، الملا هيبة الله آخوند زاده، الولايات المتحدة الأمريكية، للدخول في مفاوضات مباشرة مع الحركة، لوضع حد وإنهاء الصراع المستمر في هذا البلد، مجدداً  مطالبته الإدارة الأمريكية، بسحب قواتها من أفغانستان.

وقال هيبة الله، في رسالة بمناسبة عيد الفطر نقلتها وكالة (سبوتنيك) الروسية: "إذا كان المسؤولون الأمريكيون يريدون حل القضية الأفغانية عبر الطرق السلمية، عليهم أن يجلسوا إلى الطاولة للحوار وجهاً لوجه من أجل مناقشة الحلول للاحتلال، والخسائر الكبيرة، التي مني بها الشعبان الأفغاني والأمريكي".

وأوضح هيبة الله قائلًا: "نحن أبقينا الأبواب مفتوحة للحوار، والتوصل إلى تفاهم يلبي أهدافنا، ومكتب الإمارة الإسلامية في الدوحة بقطر، هو المرجع الوحيد للحوار".

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