قطر تُعيّن سفيراً "فوق العادة" في إيران

رام الله - دنيا الوطنعين أمير دولة قطر، تميم بن حمد، سفيراً لبلاده في إيران، بأعلى مرتبة دبلوماسية في مراتب السفراء المتعارف عليها دولياً.وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن تميم أصدر مرسوماً أميرياً بتعيين محمد حمد سعد الفهيد الهاجري، سفيراً "فوق العادة" مفوّضاً لدى إيران، بعد أن شغل المنصب سابقاً في كل من اليمن وليبيا واليونان.ويعتبر مصطلح (سفير فوق العادة) أعلى مرتبة دبلوماسية في مراتب السفراء، وتمنح لشخص مكلف بمهام خاصة لبلده لدى بلدان أخرى، أو منظمات دولية، وتعطى له إمكانيات استثنائية لأداء مهامه.و(سفير فوق العادة)، يمنح السفير الترخيص بإبرام اتفاقيات باسم الدولة أو الهيئة التي يمثلها.يذكر، أن قطر سحبت سفيرها من طهران، إلى جانب عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، في كانون الثاني/ يناير 2016، بعد اعتداء متظاهرين إيرانيين على مبنى السفارة السعودية وقنصليتها في مدينة مشهد، وإحراق مبنى السفارة.