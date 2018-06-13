عربي

قطر تُعيّن سفيراً "فوق العادة" في إيران

قطر تُعيّن سفيراً "فوق العادة" في إيران
أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني
رام الله - دنيا الوطن
عين أمير دولة قطر، تميم بن حمد، سفيراً لبلاده في إيران، بأعلى مرتبة دبلوماسية في مراتب السفراء المتعارف عليها دولياً.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن تميم أصدر مرسوماً أميرياً بتعيين محمد حمد سعد الفهيد الهاجري، سفيراً "فوق العادة" مفوّضاً لدى إيران، بعد أن شغل المنصب سابقاً في كل من اليمن وليبيا واليونان.

ويعتبر مصطلح (سفير فوق العادة) أعلى مرتبة دبلوماسية في مراتب السفراء، وتمنح لشخص مكلف بمهام خاصة لبلده لدى بلدان أخرى، أو منظمات دولية، وتعطى له إمكانيات استثنائية لأداء مهامه.

و(سفير فوق العادة)، يمنح السفير الترخيص بإبرام اتفاقيات باسم الدولة أو الهيئة التي يمثلها.

يذكر، أن قطر سحبت سفيرها من طهران، إلى جانب عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، في كانون الثاني/ يناير 2016، بعد اعتداء متظاهرين إيرانيين على مبنى السفارة السعودية وقنصليتها في مدينة مشهد، وإحراق مبنى السفارة.

أخبار ذات صلة

محكمة جزائرية تصدر أحكاماً ضد أتباع الطائفة الأحمدية

محكمة جزائرية تصدر أحكاماً ضد أتباع الطائفة الأحمدية

إسرائيل تكشف عن صاروخ ستستخدمه ضد سوريا قريبًا

إسرائيل تكشف عن صاروخ ستستخدمه ضد سوريا قريبًا

الملك سلمان يأمر بصرف &#34;1.7 مليار ريال&#34; للسعوديين بمناسبة العيد

الملك سلمان يأمر بصرف "1.7 مليار ريال" للسعوديين بمناسبة العيد

فرنسا تبحث تطبيق نتائج اجتماع باريس حول الأزمة الليبية

فرنسا تبحث تطبيق نتائج اجتماع باريس حول الأزمة الليبية

أستانا تبدي استعدادها لمواصلة رعاية المفاوضات السورية

أستانا تبدي استعدادها لمواصلة رعاية المفاوضات السورية

العبادي يؤكد رفضه إعادة الانتخابات البرلمانية العراقية

العبادي يؤكد رفضه إعادة الانتخابات البرلمانية العراقية

مصرع 47 حوثيا وتدمير منصة صواريخ للجماعات بالحديدة

مصرع 47 حوثيا وتدمير منصة صواريخ للجماعات بالحديدة

فيديو: الحوثي يسيء للنبي محمد ويُشعل موجة غضب واسعة

فيديو: الحوثي يسيء للنبي محمد ويُشعل موجة غضب واسعة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

التربية تختتم فعاليات مخيم &#34;خدمة المسجد الأقصى&#34;

التربية تختتم فعاليات مخيم "خدمة المسجد الأقصى"

الديمقراطية: الحكومة تحاول تبرير إدامة الإجراءات في قطاع غزة

الديمقراطية: الحكومة تحاول تبرير إدامة الإجراءات في قطاع غزة

هنية: شكرًا للمغرب ولمصر لوقوفهما بجانب الشعب الفلسطيني

هنية: شكرًا للمغرب ولمصر لوقوفهما بجانب الشعب الفلسطيني

الزق: مشروع ملادينوف الإنساني شهادة تطهير لجرائم إسرائيل في قطاع غزة

الزق: مشروع ملادينوف الإنساني شهادة تطهير لجرائم إسرائيل في قطاع غزة

مالية غزة: صرف زكاة الفطر لمستحقيها من الموظفين اليوم

مالية غزة: صرف زكاة الفطر لمستحقيها من الموظفين اليوم

الخارجية: الانحياز الأمريكي الأعمى دفع &#34;بينيت&#34; للإفصاح عن هدف الاحتلال

الخارجية: الانحياز الأمريكي الأعمى دفع "بينيت" للإفصاح عن هدف الاحتلال

البدء بصرف تعويضات مالية لمزارعين متضررين من الأحوال الجوية

البدء بصرف تعويضات مالية لمزارعين متضررين من الأحوال الجوية

التربية تُعلن عن منح دراسية في جامعة لامبينغ بأندونيسيا

التربية تُعلن عن منح دراسية في جامعة لامبينغ بأندونيسيا

منوعات

&#34;بدأت أستسلم للعنوسة&#34;.. أمل كلوني تكشف سرّ لقائها بزوجها لأول مرة

"بدأت أستسلم للعنوسة".. أمل كلوني تكشف سرّ لقائها بزوجها لأول مرة

تطور جديد في قضية طلاق براد بيت وأنجلينا جولي

تطور جديد في قضية طلاق براد بيت وأنجلينا جولي

مايا دياب تدخل في تحدي جريء .. وتنتهي بكارثة

مايا دياب تدخل في تحدي جريء .. وتنتهي بكارثة

هل بدأت مها أحمد باستعادة وزنها الزائد مرة أخرى؟

هل بدأت مها أحمد باستعادة وزنها الزائد مرة أخرى؟

نشطاء لأميتاب باتشان: أرجوك لاتشرب هذا العصير!

نشطاء لأميتاب باتشان: أرجوك لاتشرب هذا العصير!

منى عبدالغني رفضت تقبيل محمود حميدة فخسرت أحمد زكي

منى عبدالغني رفضت تقبيل محمود حميدة فخسرت أحمد زكي

منى أبو سليمان ترفض دعوة لجورج كلوني والسبب حجابها!

منى أبو سليمان ترفض دعوة لجورج كلوني والسبب حجابها!

عفاف شعيب: أنا من نسل الرسول محمد

عفاف شعيب: أنا من نسل الرسول محمد

جوليا بطرس تُشعل مواقع التواصل الإجتماعي بأغنيتها &#34;ما بدّي&#34;

جوليا بطرس تُشعل مواقع التواصل الإجتماعي بأغنيتها "ما بدّي"

&#34;المجرم الأكثر وسامة في العالم&#34; تغيرت حياته بطريقة لاتصدق

"المجرم الأكثر وسامة في العالم" تغيرت حياته بطريقة لاتصدق

عربي

محكمة جزائرية تصدر أحكاماً ضد أتباع الطائفة الأحمدية

محكمة جزائرية تصدر أحكاماً ضد أتباع الطائفة الأحمدية

إسرائيل تكشف عن صاروخ ستستخدمه ضد سوريا قريبًا

إسرائيل تكشف عن صاروخ ستستخدمه ضد سوريا قريبًا

الملك سلمان يأمر بصرف &#34;1.7 مليار ريال&#34; للسعوديين بمناسبة العيد

الملك سلمان يأمر بصرف "1.7 مليار ريال" للسعوديين بمناسبة العيد

قطر تُعيّن سفيراً &#34;فوق العادة&#34; في إيران

قطر تُعيّن سفيراً "فوق العادة" في إيران