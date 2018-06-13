دولي

ترامب يعتزم رفع العقوبات عن كوريا الشمالية

ترامب يعتزم رفع العقوبات عن كوريا الشمالية
الرئيس الامريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ الزعيم كيم جونغ أون، عزمه رفع العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، في حال تحسنت العلاقات بين البلدين.

وقالت الوكالة: إن ترامب أبدى نيته وقف المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي تعتبرها الجارة الشمالية، استفزازاً للحوار الودي القائم بين كوريا الشمالية
 والولايات المتحدة، فضلاً عن تقديم الضمانات الأمنية لكوريا، ورفع العقوبات عنها بعد تحسن في العلاقات بين الجانبين، من خلال استمرار الحوار والمفاوضات".

أخبار ذات صلة

زعيم طالبان يدعو أمريكا لمفاوضات مباشرة

زعيم طالبان يدعو أمريكا لمفاوضات مباشرة

نتنياهو: سياسة ترامب بشرة خير لإسرائيل

نتنياهو: سياسة ترامب بشرة خير لإسرائيل

نتنياهو أدلى بإفادته في ملف الغواصات

نتنياهو أدلى بإفادته في ملف الغواصات

أزمة داخل حزب (العمل) بسبب آفي غباي وعمير بيرتس

أزمة داخل حزب (العمل) بسبب آفي غباي وعمير بيرتس

فيديو: احتجاز رهائن على يد مسلح في باريس

فيديو: احتجاز رهائن على يد مسلح في باريس

لافروف: القمة الأمريكية الكورية الشمالية بحد ذاتها أمر إيجابي

لافروف: القمة الأمريكية الكورية الشمالية بحد ذاتها أمر إيجابي

اليونان تتفق مع مقدونيا على تغيير اسم الأخيرة إلى (مقدونيا الشمالية)

اليونان تتفق مع مقدونيا على تغيير اسم الأخيرة إلى (مقدونيا الشمالية)

الشرطة تحقق مع نتنياهو في قضية فساد شركة اتصالات

الشرطة تحقق مع نتنياهو في قضية فساد شركة اتصالات

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

التربية تختتم فعاليات مخيم &#34;خدمة المسجد الأقصى&#34;

التربية تختتم فعاليات مخيم "خدمة المسجد الأقصى"

الديمقراطية: الحكومة تحاول تبرير إدامة الإجراءات في قطاع غزة

الديمقراطية: الحكومة تحاول تبرير إدامة الإجراءات في قطاع غزة

هنية: شكرًا للمغرب ولمصر لوقوفهما بجانب الشعب الفلسطيني

هنية: شكرًا للمغرب ولمصر لوقوفهما بجانب الشعب الفلسطيني

الزق: مشروع ملادينوف الإنساني شهادة تطهير لجرائم إسرائيل في قطاع غزة

الزق: مشروع ملادينوف الإنساني شهادة تطهير لجرائم إسرائيل في قطاع غزة

مالية غزة: صرف زكاة الفطر لمستحقيها من الموظفين اليوم

مالية غزة: صرف زكاة الفطر لمستحقيها من الموظفين اليوم

الخارجية: الانحياز الأمريكي الأعمى دفع &#34;بينيت&#34; للإفصاح عن هدف الاحتلال

الخارجية: الانحياز الأمريكي الأعمى دفع "بينيت" للإفصاح عن هدف الاحتلال

البدء بصرف تعويضات مالية لمزارعين متضررين من الأحوال الجوية

البدء بصرف تعويضات مالية لمزارعين متضررين من الأحوال الجوية

التربية تُعلن عن منح دراسية في جامعة لامبينغ بأندونيسيا

التربية تُعلن عن منح دراسية في جامعة لامبينغ بأندونيسيا

منوعات

&#34;بدأت أستسلم للعنوسة&#34;.. أمل كلوني تكشف سرّ لقائها بزوجها لأول مرة

"بدأت أستسلم للعنوسة".. أمل كلوني تكشف سرّ لقائها بزوجها لأول مرة

تطور جديد في قضية طلاق براد بيت وأنجلينا جولي

تطور جديد في قضية طلاق براد بيت وأنجلينا جولي

مايا دياب تدخل في تحدي جريء .. وتنتهي بكارثة

مايا دياب تدخل في تحدي جريء .. وتنتهي بكارثة

هل بدأت مها أحمد باستعادة وزنها الزائد مرة أخرى؟

هل بدأت مها أحمد باستعادة وزنها الزائد مرة أخرى؟

نشطاء لأميتاب باتشان: أرجوك لاتشرب هذا العصير!

نشطاء لأميتاب باتشان: أرجوك لاتشرب هذا العصير!

منى عبدالغني رفضت تقبيل محمود حميدة فخسرت أحمد زكي

منى عبدالغني رفضت تقبيل محمود حميدة فخسرت أحمد زكي

منى أبو سليمان ترفض دعوة لجورج كلوني والسبب حجابها!

منى أبو سليمان ترفض دعوة لجورج كلوني والسبب حجابها!

عفاف شعيب: أنا من نسل الرسول محمد

عفاف شعيب: أنا من نسل الرسول محمد

جوليا بطرس تُشعل مواقع التواصل الإجتماعي بأغنيتها &#34;ما بدّي&#34;

جوليا بطرس تُشعل مواقع التواصل الإجتماعي بأغنيتها "ما بدّي"

&#34;المجرم الأكثر وسامة في العالم&#34; تغيرت حياته بطريقة لاتصدق

"المجرم الأكثر وسامة في العالم" تغيرت حياته بطريقة لاتصدق

عربي

محكمة جزائرية تصدر أحكاماً ضد أتباع الطائفة الأحمدية

محكمة جزائرية تصدر أحكاماً ضد أتباع الطائفة الأحمدية

إسرائيل تكشف عن صاروخ ستستخدمه ضد سوريا قريبًا

إسرائيل تكشف عن صاروخ ستستخدمه ضد سوريا قريبًا

الملك سلمان يأمر بصرف &#34;1.7 مليار ريال&#34; للسعوديين بمناسبة العيد

الملك سلمان يأمر بصرف "1.7 مليار ريال" للسعوديين بمناسبة العيد

قطر تُعيّن سفيراً &#34;فوق العادة&#34; في إيران

قطر تُعيّن سفيراً "فوق العادة" في إيران