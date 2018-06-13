ترامب يعتزم رفع العقوبات عن كوريا الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ الزعيم كيم جونغ أون، عزمه رفع العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، في حال تحسنت العلاقات بين البلدين.
وقالت الوكالة: إن ترامب أبدى نيته وقف المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي تعتبرها الجارة الشمالية، استفزازاً للحوار الودي القائم بين كوريا الشمالية
أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ الزعيم كيم جونغ أون، عزمه رفع العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، في حال تحسنت العلاقات بين البلدين.
وقالت الوكالة: إن ترامب أبدى نيته وقف المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي تعتبرها الجارة الشمالية، استفزازاً للحوار الودي القائم بين كوريا الشمالية
والولايات المتحدة، فضلاً عن تقديم الضمانات الأمنية لكوريا، ورفع العقوبات عنها بعد تحسن في العلاقات بين الجانبين، من خلال استمرار الحوار والمفاوضات".
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