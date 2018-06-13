الديمقراطية: الحكومة تحاول تبرير إدامة الإجراءات في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعربت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن رفضها لبيان حكومة التوافق الوطني، حول الإجراءات في قطاع غزة.وقال بيان الجبهة، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: الحكومة تحاول تبرير إدامة الإجراءات المتخذة في قطاع غزة، وتحدي الإرادة الوطنية، التي تمثلت في قرار المجلس الوطني في رفع الإجراءات فوراً عن القطاع، وإعادة الحقوق لأصحابها دون تأخير أو نقصان.وأكدت الجبهة، أن ما تحاول الحكومة تبريره، يجد صداه الواسع في تظاهرات ومشاعر الغضب، التي امتدت إلى مدن الضفة الفلسطينية، بعد أن تجاوزت سياسة التفرد كل حدود.ودعت الجبهة الحكومة والقيادة الفلسطينية، إلى فك أسر حقوق شعبنا في قطاع غزة، وإعادة الحقوق لأصحابها.وفي السياق نفسه، اعترضت الجبهة على قرار منع تظاهرات الاحتجاج في الضفة الفلسطينية، بذريعة عيد الفطر، وقالت: إن من كان حريصاً على توفير الهدوء لشعبنا في إجازة العيد، كان حرياً عليه أن يرفع الظلم عن أهلنا في القطاع، وإعادة حقوقهم إليهم، ليتنعموا هم أيضاً بأفراح العيد.