هنية: شكرًا للمغرب ولمصر لوقوفهما بجانب الشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنقدّم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الشكر للمغرب على إرسال المستشفى الميداني إلى قطاع غزة، ولمصر على تسهيل دخول المستشفى ومرور قافلة أميال من الابتسامات.وقال هنية في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه في الوقت الذي يحاول أعداء الشعب الفلسطيني تشديد الحصار وفرض أنماط متعددة من المعاناة عليه، ينبري الأوفياء من الأمة للقيام بواجبهم بمد يد العون إليه، ومن هنا كانت الاستجابة الكريمة للملك محمد السادس؛ لدعوتنا لمساعدة مصابي مسيرات العودة وكسر الحصار بإرسال المستشفى الميداني، والذي وصل بحمد الله إلى قطاع غزة، وبدأ في تقديم العمل الطبي.وأضاف هنية: "نقدم عظيم الشكر للملك محمد السادس، وللحكومة المغربية، ورئيسها، والشعب المغربي الشقيق، والذي يعبر بمختلف الأشكال دوماً عن الوقوف إلى جانب شعبنا والتضامن معه".وتابع: "كما نعبر كذلك عن خالص الشكر والتقدير، للدور المصري الكريم في تسهيل دخول المستشفى المغربي، وكذلك تسهيل مرور قافلة أميال من الابتسامات، والذي يشير إلى الحرص على التخفيف عن شعبنا".