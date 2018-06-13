البدء بصرف تعويضات مالية لمزارعين متضررين من الأحوال الجوية

للحكومة.



رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس مجلس إدارة صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، وزير الزراعة د. سفيان سلطان، عن البدء بصرف دفعة تعويضات "مالية" للمزارعين المتضررين من الأحوال الجوية الطبيعية، وذلك بقيمة نصف مليون شيكل، في محافظات نابلس وجنين.بدوره، أكد رئيس الصندوق د. ناصر الجاغوب في بيان صحفي، أنه تم أمس الثلاثاء تحويل مبالغ مالية إلى البنوك لصالح تعويض 180 مزارعاً، بهدف تعزيز صمود المزارعين على أراضيهم، وتعويضهم عن الأضرار الطبيعية الناجمة عن الأحوال الجوية، وأضاف "هذه الدفعة السادسة للمزارعين المستفيدين من التعويض".هذا وسيتم استكمال صرف المزيد من الدفعات المالية للمزارعين المستفيدين بعد عيد الفطر السعيد، وفقاً للإمكانيات المالية