وزير إسرائيلي يُهدد (تويتر) بسبب حماس والجهاد وحزب الله

رام الله - دنيا الوطنتوجه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، توجه مساء أمس، إلى رؤساء شركة (تويتر) مطالباً بإغلاق الحسابات المرتبطة بالمنظمات والحركات مثل: حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله.وزعم أردان في رسالته، أن "المنظمات التي تدعو إلى قتل الأبرياء لا يمكنها إدارة حساب تويتر بشكل علني".وفي رسالة بعث بها إلى الرئيس التنفيذي لشركة (تويتر)، جاك دورسي، ورئيس مجلس إدارة الشركة، أوميد كردستاني، كتب أردان: "إن إعطاء هذه المنظمات فرصة العمل بحرية ونشر رسائل التحريض عبر منصتكم، يمكن أن تصل إلى مستوى انتهاك القانون الإسرائيلي".وادعى أنه على عكس الشبكات الاجتماعية الأخرى، رفضت (تويتر) في العديد من الحالات طلبات من السلطات الإسرائيلية بإزالة محتوى تلك المنظمات وحساباتها التي تنشر التحريض.وقال: "أنا متأكد من أنكم لا تريدون تحمل المسؤولية عن دعم المُحرضين، لذا أطالبكم بإغلاق حسابات (تويتر) على الفور لحماس والجهاد وحزب الله، وقادتها والمتحدثين باسمها وإزالة محتواها من موقعكم.وختم أردان حديثه قائلًا: إذا لم تفعلوا ذلك، فقد نضطر إلى الشروع في إجراءات قانونية وإجراءات جنائية ضد موقع (تويتر)، بما يتوافق مع القانون الإسرائيلي الحالي، والتشريعات التي تمر في مراحل متقدمة، والتي تفرض المسؤولية على شركات الإنترنت التي تسمح بتوزيع هذا المحتوى.