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التربية تُعلن عن منح دراسية في جامعة لامبينغ بأندونيسيا

التربية تُعلن عن منح دراسية في جامعة لامبينغ بأندونيسيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، الأربعاء، عن توفر عدد من المنح الدراسية في مجال البكالوريوس والدراسات العليا (الماجستير، الدكتوراه) في جامعة لامبينغ في أندونيسيا للعام 2018-2019.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps  للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والشروط والتخصصات المطروحة وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم، مؤكدةً أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.

وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماصيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل؛ فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة في بمقر الوزارة في حي تل الهوا، مشيرةً إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الثلاثاء 26 -6-2018.

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