عاجل

  • أمريكا وكندا والمكسيك يفوزن بتنظيم كأس العالم 2026 على حساب ملف المغرب

شؤون فلسطينية

الحكومة تُرحب باعتماد قرار دولي لصالح المرأة الفلسطينية

الحكومة تُرحب باعتماد قرار دولي لصالح المرأة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
رحب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، باعتماد الأمم المتحدة، مشروع قرار دولي لصالح المرأة الفلسطينية، والذي طالب بامتثال إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال امتثالاً تاماً لأحكام ومبادئ القانون الدولي ذات الصِّلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات، وأسرهن.

كما جدد القرار، التأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي، ما زال يشكل العقبة الرئيسيّة، التي تحول بين النساء الفلسطينيات، وتقدمهن، ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن.

ووجه المتحدث الرسمي التحية إلى المرأة الفلسطينية، والتي رغم كافة المعيقات، ورغم صلف الاحتلال وداعميه وبطشه، قدمت نموذجاً فريداً ومميزاً في استمرار حضورها على كافة المستويات الكفاحية والثقافية والمجتمعية والسياسية، كما قدمت الصورة الحقيقية للمرأة في العالم، ودورها في هندسة الحياة البشرية واستمراريتها وسلامتها، وحافظت بذلك على قداسة رمزيتها، التي حملتها لنا الحقب والمراحل الحياتية الإنسانية المتتابعة منذ فجر التاريخ.   

وتوجه بالشكر إلى سبع وعشرين دولة صوتت لصالح القرار، وعاب المتحدث الرسمي على  ثلاث دول، بسبب وقوفها ضد المرأة، وتصويتها ضد القرار وهي (أمريكا، وكندا، وبريطانيا)، فيما امتنعت (13) دولة عن التصويت.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية: الحكومة تحاول تبرير إدامة الإجراءات في قطاع غزة

الديمقراطية: الحكومة تحاول تبرير إدامة الإجراءات في قطاع غزة

هنية: شكرًا للمغرب ولمصر لوقوفهما بجانب الشعب الفلسطيني

هنية: شكرًا للمغرب ولمصر لوقوفهما بجانب الشعب الفلسطيني

الزق: مشروع ملادينوف الإنساني شهادة تطهير لجرائم إسرائيل في قطاع غزة

الزق: مشروع ملادينوف الإنساني شهادة تطهير لجرائم إسرائيل في قطاع غزة

مالية غزة: صرف زكاة الفطر لمستحقيها من الموظفين اليوم

مالية غزة: صرف زكاة الفطر لمستحقيها من الموظفين اليوم

اعتماد مشروع قرار دولي لصالح المرأة الفلسطينية

اعتماد مشروع قرار دولي لصالح المرأة الفلسطينية

الخارجية: الانحياز الأمريكي الأعمى دفع &#34;بينيت&#34; للإفصاح عن هدف الاحتلال

الخارجية: الانحياز الأمريكي الأعمى دفع "بينيت" للإفصاح عن هدف الاحتلال

البدء بصرف تعويضات مالية لمزارعين متضررين من الأحوال الجوية

البدء بصرف تعويضات مالية لمزارعين متضررين من الأحوال الجوية

وزير إسرائيلي يُهدد (تويتر) بسبب حماس والجهاد وحزب الله

وزير إسرائيلي يُهدد (تويتر) بسبب حماس والجهاد وحزب الله

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: الحكومة تحاول تبرير إدامة الإجراءات في قطاع غزة

الديمقراطية: الحكومة تحاول تبرير إدامة الإجراءات في قطاع غزة

هنية: شكرًا للمغرب ولمصر لوقوفهما بجانب الشعب الفلسطيني

هنية: شكرًا للمغرب ولمصر لوقوفهما بجانب الشعب الفلسطيني

الزق: مشروع ملادينوف الإنساني شهادة تطهير لجرائم إسرائيل في قطاع غزة

الزق: مشروع ملادينوف الإنساني شهادة تطهير لجرائم إسرائيل في قطاع غزة

مالية غزة: صرف زكاة الفطر لمستحقيها من الموظفين اليوم

مالية غزة: صرف زكاة الفطر لمستحقيها من الموظفين اليوم

الخارجية: الانحياز الأمريكي الأعمى دفع &#34;بينيت&#34; للإفصاح عن هدف الاحتلال

الخارجية: الانحياز الأمريكي الأعمى دفع "بينيت" للإفصاح عن هدف الاحتلال

البدء بصرف تعويضات مالية لمزارعين متضررين من الأحوال الجوية

البدء بصرف تعويضات مالية لمزارعين متضررين من الأحوال الجوية

التربية تُعلن عن منح دراسية في جامعة لامبينغ بأندونيسيا

التربية تُعلن عن منح دراسية في جامعة لامبينغ بأندونيسيا

&#34;الإسلامي الفلسطيني&#34; يَدعم نساء يُنتجن القطايف في الخليل

"الإسلامي الفلسطيني" يَدعم نساء يُنتجن القطايف في الخليل

منوعات

منى عبدالغني رفضت تقبيل محمود حميدة فخسرت أحمد زكي

منى عبدالغني رفضت تقبيل محمود حميدة فخسرت أحمد زكي

منى أبو سليمان ترفض دعوة لجورج كلوني والسبب حجابها!

منى أبو سليمان ترفض دعوة لجورج كلوني والسبب حجابها!

عفاف شعيب: أنا من نسل الرسول محمد

عفاف شعيب: أنا من نسل الرسول محمد

جوليا بطرس تُشعل مواقع التواصل الإجتماعي بأغنيتها &#34;ما بدّي&#34;

جوليا بطرس تُشعل مواقع التواصل الإجتماعي بأغنيتها "ما بدّي"

&#34;المجرم الأكثر وسامة في العالم&#34; تغيرت حياته بطريقة لاتصدق

"المجرم الأكثر وسامة في العالم" تغيرت حياته بطريقة لاتصدق

العثور على جثة الممثل العشريني جاكسون أوديل

العثور على جثة الممثل العشريني جاكسون أوديل

صاحبة أغنية &#34;أنا دانا أنا دندن&#34; تسرق أيمن رضا.. والأخير يهدد بالقضاء

صاحبة أغنية "أنا دانا أنا دندن" تسرق أيمن رضا.. والأخير يهدد بالقضاء

صورة لعمرو دياب ودينا الشربيني تؤكد اقتراب زفافهما

صورة لعمرو دياب ودينا الشربيني تؤكد اقتراب زفافهما

تسريب قائمة المدعوين لزفاف عمرو دياب ودينا الشربيني

تسريب قائمة المدعوين لزفاف عمرو دياب ودينا الشربيني

قدم لها فيلا ومجوهرات وأموال.. حبس نرمين الفقي بتهمة النصب على خليجي

قدم لها فيلا ومجوهرات وأموال.. حبس نرمين الفقي بتهمة النصب على خليجي

عربي

فرنسا تبحث تطبيق نتائج اجتماع باريس حول الأزمة الليبية

فرنسا تبحث تطبيق نتائج اجتماع باريس حول الأزمة الليبية

أستانا تبدي استعدادها لمواصلة رعاية المفاوضات السورية

أستانا تبدي استعدادها لمواصلة رعاية المفاوضات السورية

العبادي يؤكد رفضه إعادة الانتخابات البرلمانية العراقية

العبادي يؤكد رفضه إعادة الانتخابات البرلمانية العراقية

مصرع 47 حوثيا وتدمير منصة صواريخ للجماعات بالحديدة

مصرع 47 حوثيا وتدمير منصة صواريخ للجماعات بالحديدة