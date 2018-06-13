الحكومة تُرحب باعتماد قرار دولي لصالح المرأة الفلسطينية

رحب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، باعتماد الأمم المتحدة، مشروع قرار دولي لصالح المرأة الفلسطينية، والذي طالب بامتثال إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال امتثالاً تاماً لأحكام ومبادئ القانون الدولي ذات الصِّلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات، وأسرهن.





كما جدد القرار، التأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي، ما زال يشكل العقبة الرئيسيّة، التي تحول بين النساء الفلسطينيات، وتقدمهن، ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن.





ووجه المتحدث الرسمي التحية إلى المرأة الفلسطينية، والتي رغم كافة المعيقات، ورغم صلف الاحتلال وداعميه وبطشه، قدمت نموذجاً فريداً ومميزاً في استمرار حضورها على كافة المستويات الكفاحية والثقافية والمجتمعية والسياسية، كما قدمت الصورة الحقيقية للمرأة في العالم، ودورها في هندسة الحياة البشرية واستمراريتها وسلامتها، وحافظت بذلك على قداسة رمزيتها، التي حملتها لنا الحقب والمراحل الحياتية الإنسانية المتتابعة منذ فجر التاريخ.





وتوجه بالشكر إلى سبع وعشرين دولة صوتت لصالح القرار، وعاب المتحدث الرسمي على ثلاث دول، بسبب وقوفها ضد المرأة، وتصويتها ضد القرار وهي (أمريكا، وكندا، وبريطانيا)، فيما امتنعت (13) دولة عن التصويت.

رام الله - دنيا الوطن