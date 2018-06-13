ليبرمان يُحذر حماس: تشدون الحبل للغاية لكن سينقطع بكم

رام الله - دنيا الوطنهنأ وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قائد المنطقة الجنوبية المنتهية ولايته، أيال زمير، والقائد الجديد هرتسي هليفي، وقال: "أريد أن أقول شكراً جزيلاً لقائد المنطقة الجنوبية المنتهية ولايته الجنرال أيال زامير، الذي تعامل هنا بأكثر الطرق فاعلية وأكثرها نجاحاً، وطوال سنوات مع قطاع غزة، إنه يستحق حقاً الشكر الكبير من كل الإسرائيليين".وقال ليبرمان: أريد أيضًا نقل رسالة إلى جيراننا هنا في قطاع غزة، سكان غزة، أنتم في الواقع أصبحتم رهائن لحركة حماس، يمكنكم بناء مستقبل أفضل بكثير لأطفالكم، ويمكنكم الحصول على جميع المساعدات الإنسانية والاقتصادية، والمدنية، ولكن عليكم أولاً أن تسقطوا حماس، نطلب منكم مرة أخرى، ونتوجه إليكم، مارسوا أنتم الضغط على حماس أولاً من أجل إعادة الأسرى والمفقودين، عندها، هذا سيفتح نافذة ضخمة، تضمن تقديم مساعدات إنسانية واقتصادية لجميع سكان غزة، ولكن طالما استمر نظام حماس، فللأسف، إن فرص التعايش، التعاون، ومستقبل أفضل لغزة - ببساطة لا وجود لها، وفق مزاعمه.وحول موضوع الطائرات الورقية، قال ليبرمان: "إننا نتعامل معها، وكما سبق وقلت، بما في ذلك خلال النقاش في الكنيست بالأمس، نحن ننجح بإسقاط ثلثي الطائرات الورقية، على الرغم من الزيادة في استخدام هذه الأداة، أن قيادة حماس تشد الحبل أكثر من اللزوم، وفي النهاية سينقطع هذا الحبل.وحول إمكانية إطلاق النار على مرسلي الطائرات الورقية، كر ليبرمان: "كما قلت من قبل، سنجد الرد الأكثر فعالية وصوابًا لوقف الطائرات الورقية، وإذا ظن أحدنا أننا نعتزم مواصلة الروتين كما هو اليوم، فإن الجواب هو لا".