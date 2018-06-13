شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر أيار

الإحصاء: انخفاض مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر أيار
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً مقداره 0.41% خلال شهر أيار/ مايو الماضي، مقارنة مع شهر نيسان/ أبريل، بواقع 0.94% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.31% في القدس، وبنسبة 0.22% في الضفة الغربية.

وأشار الجهاز المركزي للإحصاء في تقرير له، حول مؤشر غلاء المعيشية في فلسطين لشهر أيار، إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي لانخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 10.41%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 6.09%، وأسعار الغاز بمقدار 2.91%، وأسعار الطحين بمقدار 1.81%، على الرغم من ارتفاع أسعار الدواجن الطازجة بنسبة 5.03%، وأسعار البيض بنسبة 4.21%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 2.94%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 2.44%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 1.72%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر أيار 2018 مع نظيره من العام 2017، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 0.87%، بواقع 2.89% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا نسبته 0.76% في القدس، وبنسبة 0.40% في الضفة الغربية.

وبمقارنة البيانات للأشهر الخمسة الأولى من العام 2018، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً مقداره 1.11% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، بواقع 1.95% في قطاع غزة، وبمقدار 0.86% في الضفة الغربية، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.18% في القدس.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضا مقداره 0.94% خلال شهر أيار 2018 مقارنة مع شهر نيسان، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 20.76%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 14.26%، وأسعار السجائر المستوردة بمقدار 11.00%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 5.61%، وأسعار الغاز بمقدار 3.09%، وأسعار الأرز بمقدار 1.78%، وأسعار الطحين بمقدار 1.50%، على الرغم من ارتفاع أسعار الدواجن الطازجة بنسبة 6.84%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 3.26%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 4.24%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 3.12%، وأسعار البيض بنسبة 3.12%.

بينما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعا نسبته 0.31% خلال الشهر المرصود، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.59%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 10.42%، وأسعار البيض بنسبة 6.72%، وأسعار الطحين بنسبة 3.95%، وأسعار الأرز بنسبة 3.05%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 2.74%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 11.00%، وأسعار الغاز بمقدار 5.71%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بمقدار 3.08%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بمقدار 1.64%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.22% خلال شهر أيار، مقارنة مع شهر نيسان، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار البيض بنسبة 4.80%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 3.84%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 3.50%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 2.82%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.55%، وأسعار الدرنيات بنسبة 1.17%، على الرغم من انخفاض أسعار الغاز بمقدار 2.55%، وأسعار الطحين بمقدار 2.55%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 2.08%.

أخبار ذات صلة

الجبهة الشعبية عن قرار منع المسيرات بالضفة: &#34;القرار للشارع&#34;

الجبهة الشعبية عن قرار منع المسيرات بالضفة: "القرار للشارع"

ليبرمان يُحذر حماس: تشدون الحبل للغاية لكن سينقطع بكم

ليبرمان يُحذر حماس: تشدون الحبل للغاية لكن سينقطع بكم

أبو مرزوق يتحدث عن المصالحة والملف الأمني والحرب على قطاع غزة

أبو مرزوق يتحدث عن المصالحة والملف الأمني والحرب على قطاع غزة

جيش الاحتلال: اعتقلنا منفذ عملية قتل جندي بمخيم الأمعري

جيش الاحتلال: اعتقلنا منفذ عملية قتل جندي بمخيم الأمعري

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة ومخيم الأمعري

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة ومخيم الأمعري

أسعار صرف العملات

أسعار صرف العملات

الجو غائم جزئياً وفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة

الجو غائم جزئياً وفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة

قرار بمنع التظاهر في مدينة رام الله

قرار بمنع التظاهر في مدينة رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر أيار

الإحصاء: انخفاض مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر أيار

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة ومخيم الأمعري

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة ومخيم الأمعري

الجو غائم جزئياً وفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة

الجو غائم جزئياً وفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة

بلدية غزة تنهي استعدادتها لاستقبال عيد الفطر السعيد

بلدية غزة تنهي استعدادتها لاستقبال عيد الفطر السعيد

الضابطة الجمركية تُتلف 800 كغم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بطولكرم

الضابطة الجمركية تُتلف 800 كغم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بطولكرم

الاحتلال يستولي على أكثر من 24 دونماً جنوب نابلس

الاحتلال يستولي على أكثر من 24 دونماً جنوب نابلس

البطنيجي: خمس إصابات في شجار عائلي بمدينة غزة

البطنيجي: خمس إصابات في شجار عائلي بمدينة غزة

فيديو: جمعية رواد وزنادة (3) تنظمان إفطاراً جماعياً ضمن فعالية لأطفال التوحد

فيديو: جمعية رواد وزنادة (3) تنظمان إفطاراً جماعياً ضمن فعالية لأطفال التوحد

منوعات

جوليا بطرس تُشعل مواقع التواصل الإجتماعي بأغنيتها &#34;ما بدّي&#34;

جوليا بطرس تُشعل مواقع التواصل الإجتماعي بأغنيتها "ما بدّي"

&#34;المجرم الأكثر وسامة في العالم&#34; تغيرت حياته بطريقة لاتصدق

"المجرم الأكثر وسامة في العالم" تغيرت حياته بطريقة لاتصدق

العثور على جثة الممثل العشريني جاكسون أوديل

العثور على جثة الممثل العشريني جاكسون أوديل

صاحبة أغنية &#34;أنا دانا أنا دندن&#34; تسرق أيمن رضا.. والأخير يهدد بالقضاء

صاحبة أغنية "أنا دانا أنا دندن" تسرق أيمن رضا.. والأخير يهدد بالقضاء

صورة لعمرو دياب ودينا الشربيني تؤكد اقتراب زفافهما

صورة لعمرو دياب ودينا الشربيني تؤكد اقتراب زفافهما

تسريب قائمة المدعوين لزفاف عمرو دياب ودينا الشربيني

تسريب قائمة المدعوين لزفاف عمرو دياب ودينا الشربيني

قدم لها فيلا ومجوهرات وأموال.. حبس نرمين الفقي بتهمة النصب على خليجي

قدم لها فيلا ومجوهرات وأموال.. حبس نرمين الفقي بتهمة النصب على خليجي

بعد مكوثها في العناية المركزة .. رسالة من أحمد سعد لسمية الخشاب

بعد مكوثها في العناية المركزة .. رسالة من أحمد سعد لسمية الخشاب

بعد عادل إمام .. إسرائيل تتباهى بما فعلته ملكة جمال العراق 2017

بعد عادل إمام .. إسرائيل تتباهى بما فعلته ملكة جمال العراق 2017

ريم بارودي تُهدد بسيديهات ضد أحمد سعد .. وهكذا رد الأخير

ريم بارودي تُهدد بسيديهات ضد أحمد سعد .. وهكذا رد الأخير

عربي

فرنسا تبحث تطبيق نتائج اجتماع باريس حول الأزمة الليبية

فرنسا تبحث تطبيق نتائج اجتماع باريس حول الأزمة الليبية

أستانا تبدي استعدادها لمواصلة رعاية المفاوضات السورية

أستانا تبدي استعدادها لمواصلة رعاية المفاوضات السورية

العبادي يؤكد رفضه إعادة الانتخابات البرلمانية العراقية

العبادي يؤكد رفضه إعادة الانتخابات البرلمانية العراقية

مصرع 47 حوثيا وتدمير منصة صواريخ للجماعات بالحديدة

مصرع 47 حوثيا وتدمير منصة صواريخ للجماعات بالحديدة