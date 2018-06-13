نتنياهو: سياسة ترامب بشرة خير لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن إسرائيل رحبت بنتائج القمة الأمريكية- الكورية الشمالية، ما بين الرئيس دونالد ترامب، وكيم جونغ أون في سنغافورة.وفي بيان نشره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قارن بين سياسة ترامب تجاه كوريا الشمالية وسياستها تجاه إيران، وقال: "أهنئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القمة التاريخية في سنغافورة، هذه خطوة مهمة في محاولة تفكيك شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.وأضاف: يتخذ الرئيس ترامب موقفاً حازماً ضد محاولة إيران تسليح نفسها بالأسلحة النووية، وعدوانها في الشرق الأوسط، هذا يؤثر بالفعل على الاقتصاد الإيراني، سياسة الرئيس ترامب هي بشرة خير لإسرائيل والمنطقة والعالم بأسره".يذكر، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، امتنعت طوال يوم أمس، عن نشر بيان على القمة، ليقوم نتنياهو بنشر تعقيبه في المساء فقط، بعد الانتهاء من لقائه الطويل مع محققي الشرطة في تل أبيب.