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نتنياهو أدلى بإفادته في ملف الغواصات

نتنياهو أدلى بإفادته في ملف الغواصات
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس): إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أدلى، أمس الثلاثاء بإفادته الأولى في إطار التحقيق في قضية الغواصات (الملف 3000).

وقدم نتنياهو إفادته إلى محققي الوحدة الاقتصادية للشرطة الإسرائيلية، الذين وصلوا إلى مقر رئيس الوزراء، طوال خمس ساعات.

ويشار إلى أن إفادة رئيس الوزراء هي المرحلة الأخيرة قبل انتهاء التحقيق في الملف، الذي استمر لأكثر من عام ونصف، وقبل صدور التوصيات بشأنه.

ووفقاً لمصادر الشرطة الإسرائيلية، هناك نية للتوصية بتقديم لوائح الاتهام ضد المشتبه بهم الرئيسيين في القضية، ويجري التحقيق من قبل فريق من المحققين، الذين يحققون في "قضية بيزك- واللا"- (ملف 4000).

وقرر المحققون جباية إفادة من نتنياهو في قضية الغواصات، وتأجيل التحقيق في ملف 4000 إلى موعد آخر.

وجاء من ديوان رئيس الوزراء، "أن نتنياهو أدلى بإفادة مفتوحة في القضية رقم 3000، وقدم بالتفصيل الاعتبارات المهنية التي أرشدته إلى اتخاذ القرارات بشأن الغواصات والسفن وأهميتها لأمن إسرائيل"، مضيفًا: "يرحب رئيس الوزراء بالفرصة التي أتيحت له لتوضيح الصورة برمتها، ووضع حد نهائي للادعاءات الكاذبة، التي صدرت ضده من قبل السياسيين وغيرهم".

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