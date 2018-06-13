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أزمة داخل حزب (العمل) بسبب آفي غباي وعمير بيرتس

أزمة داخل حزب (العمل) بسبب آفي غباي وعمير بيرتس
رئيس حزب العمل الإسرائيلي آفي غباي
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهة حادة بين رئيس حزب (العمل) الإسرائيلي آفي غباي، والرئيس الأسبق للحزب، النائب عمير بيرتس على خلفية مبادرة غباي لإلغاء انتخابات مؤتمر الحزب في نهاية الشهر.

 واندلعت المواجهة بين الاثنين خلال اجتماع لقيادة الحزب: وقال بيرتس لغباي: "أنت تدفع الجميع إلى البحث عن المصالح السياسية على حساب الأيديولوجية، لم يكن هناك حزب مع مثل هذا السلوك الكبير كما هو في عهدك"، ورداً على ذلك، لسع غباي بيرتس لتركه للحزب مرتين، وفي ذروة المواجهة، غادر بيرتس الاجتماع.

يشار إلى أن مؤتمر الحزب هو الهيئة التي تقرر الدستور، ويمكن له نظريًا تحديد إجراء انتخابات جديدة لرئيس الحزب قبل الانتخابات العامة للكنيست، في الوقت الحالي، من المقرر انتخاب 3200 عضو من بين 5300 شخص قدموا ترشيحهم للمؤتمر، وإذا تمت مبادرة غباي، فإن أي شخص قدم ترشيحه سينضم إلى المؤتمر، بالإضافة إلى 800 عضو آخر، ويهدف غباي إلى تخفيف سلطة بيرتس في المؤتمر.

وتثير مبادرة غباي معارضة في الحزب، لأنها تقلل إلى حد كبير من قوة المناطق الطرفية في الحزب، وتم تحديد عدد من المندوبين في المؤتمر لكل فرع، بناء على عدد الأعضاء، ونسبة الدعم التي تلقاها المعسكر الصهيوني من منطقة الفرع، وإذا تم قبول اقتراح غباي، فسيتم إضافة 1200 مندوب من المدن القوية إلى المؤتمر، 300 منهم من تل أبيب، وسيتم إضافة 274 مندوبًا من بينهم 30 عربيًا فقط.

وقال مسؤول كبير في الحزب لصحيفة (هآرتس): إن "حزب العمل قرر خطة لفك الارتباط عن البلدات الطرفية والكيبوتسات والقطاع العربي"، مضيفاً: "لا يوجد سوى رابحين من هذه الخطوة الساخرة: آفي غباي وشيلي يحيموفيتش، اللذين أعدا هذه الخطوة من الألف إلى الياء، ومن سيخسر جمهور ضخم هنا هو الحزب"، كما يعارض رئيس لجنة الانتخابات في الحزب، دافيد ليبائي، هذا التحرك لأسباب قانونية.

وجاء من المقربين من آفي غباي: "نحن نعرض على أولئك الذين يجدون صعوبة في الانفصال عن مقاولي الأصوات، وقادة الصناديق، والمتلاعبين وأصحاب المكائد المزمنة، استيعاب الواقع الجديد، الحزب انتخب رئيساً وسلمه صندوق أدوات ومهمة – استبدال سلطة نتنياهو، والمطلوب ممن خسر في الانتخابات مد يده والمساعدة في المهمة، أو البحث لنفسه- وليس للمرة الأولى- عن حزب مؤقت آخر كحل مؤقت" (في إشارة واضحة إلى بيرتس).

ورد عمير بيرتس على ذلك، قائلاً: "رد محرج من قبل أولئك الذين أوصلوا الحزب إلى أدنى مستوى لم يسبق له مثيل، أقترح تركيز جهودنا على إعادة الجمهور الضخم الذي هرب منا هذا العام، وعدم الاستثمار في الافتراء والإهانات، وبالتأكيد ليس تلك التي تمول من الأموال العامة".

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