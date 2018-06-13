شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال: اعتقلنا منفذ عملية قتل جندي بمخيم الأمعري

جيش الاحتلال: اعتقلنا منفذ عملية قتل جندي بمخيم الأمعري
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال، اعتقال منفذ عملية قتل جندي إسرائيلي قبل أسابيع في مخيم الأمعري للاجئين.

وقال بيان لجيش الاحتلال: اعتقلنا إسلام يوسف أبو حميد (32 عاماً) بتهمة قتل الجندي الإسرائيلي رونين لوبرسكي، من وحدة (دوفدوفان)، عبر إلقاء حجر رخام على رأسه خلال حملة مداهمات في المخيم.

يذكر، أن جيش الاحتلال، أعلن مقتل الجندي "لوبرسكي" في السادس والعشرين من أيار/ مايو الماضي، متأثراً بإصابته، جراء إلقاء حجر رخام على رأسه.

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