إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة ومخيم الأمعري

رام الله - دنيا الوطنأصيب سبعة مواطنين على الأقل، بينهم اثنان بالرصاص الحي، صباح اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الأمعري، وحي سطح مرحبا بمدينة البيرة.ووفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، فقد أكد إسعاف الهلال الأحمر، وقوع إصابات خلال المواجهات، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.وقالت الوكالة: إن مجموعات متفرقة من الشبان، تصدت لقوات الاحتلال، التي اقتحمت الأطراف الشرقية لمدينة البيرة، بعد أن كانت اقتحمت مخيم الأمعري، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص إلى جانب القنابل الغازية والصوتية صوب الشبان، الذين ردوا برشقهم بالحجارة والزجاجات الفارغة.