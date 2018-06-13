الجو غائم جزئياً وفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 24-17 29-18 30-20 بيت لحم 24-17 29-18 30-20 رام الله والبيرة 23-16 28-18 29-19 طولكرم 28-21 31-22 32-23 نابلس 26-18 30-19 31-20 قلقيلية 28-21 31-22 32-23 جنين 29-19 32-20 33-20 سلفيت 24-17 29-18 30-20 طوباس 29-20 32-20 33-20 روابي 26-18 30-19 31-20 الخليل 23-16 27-18 29-19 غزه 26-22 28-23 29-23 أريحا 35-24 38-25 39-26 خانيونس 26-22 28-23 29-23 الأغوار الشمالية 33-22 36-23 37-24 رفح 27-21 29-22 30-22

رام الله - دنيا الوطنيكون الجوغائماً جزئياً وربيعياً لطيفاً ومعتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق مختلف المناطق، وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً حتى ساعات المساء، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.الخميس 2018/06/14: يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2018/06/15: يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت 2018/06/16: يكون الجو صافياً بوجه عام حاراً إلى شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.والله تعالى أعلم