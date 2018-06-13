قرار بمنع التظاهر في مدينة رام الله

وحال إنتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقاً للقانون والأنظمة المتبعة.







يذكر أنه خلال الأيام الماضية انطلقت عدة مسيرات في مدينة رام الله تطالب السلطة الفلسطينية برفع الإجراءات عن قطاع غزة، كما أنه من المقرر أن تُنظم مسيرة مساء اليوم الأربعاء بالمدينة لذات الغرض.



رام الله - دنيا الوطنأصدر مستشار الرئيس لشؤون المحافظات للمحافظين، فجر الأربعاء، تعميماً بمنع التظاهر في مدينة رام الله، خلال فترة الأعياد.وفيما يلي نص القرار، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وفا):احتراماً منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراماً للعمل بالقانون، ونظراً للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد.