بلدية غزة تنهي إستعدادتها لإستقبال عيد الفطر السعيد

رام الله - دنيا الوطنأنهت بلدية غزة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد، حيث تم وضع خطة لنظافة المدينة قبل وخلال أيام العيد، وتجهيز الحدائق لاستقبال المواطنين، والحفاظ على ضخ المياه، وتنظيم الشوارع والأسواق ومنع إغلاق الطرقات لتسهيل حركة المواطنين في المدينة .وذكرت البلدية أن خطة النظافة سيبدأ العمل بها يوم بعد غدا الخميس وتتضمن توزيع العمل على ورديتين صباحية ومسائية للقيام بأعمال النظافة في كافة أحياء المدينة وشوارعها لاسيما المناطق التجارية والأسواق التي تزداد فيها كميات النفايات خلال الايام التي تسبق العيد.وأوضحت البلدية أن الوردية الوردية الصباحية سيبدأ عملها من الساعة الخامسة والنصف صباحاً وحتى الساعة 12 ظهرا ويعمل بها نحو 370 عاملا وإداريا ، بالإضافة إلى 6 أليات ستعمل من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 6 مساء لترحيل النفايات، فيما ستبدأ الوردية المسائية عملها من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة وحتى الساعة 5 فجراً وسيتركز عملها على جمع النفايات من الأسواق والميادين والشوارع الرئيسة وتفريغ حاويات النفايات.وأضافت أن وردية واحدة للعمل ستعمل في اليوم الأول للعيد وتبدأ من الساعة 5 وحتى الساعة 30 :10 صباحاً وسيتركز العمل خلالها على تنظيف كافة أحياء ومناطق المدينة وتفريغ حاويات النفايات وترحيلها للمكب الرئيس شرق المدينة.وبينت أنه تم تخصيص وردتين صباحية ومسائية للعمل ثاني أيام العيد، ووردية واحدة للعمل في اليوم الثالث والرابع وسيتركز عملها على جمع وترحيل النفايات من كافة مناطق المدينة وترحيلها للمكب الرئيس .وفيما يتعلق بخدمة المياه والصرف الصحي أوضحت البلدية أن ستستمر في ضخ المياه ومعالجة أي مشاكل للصرف الصحي خلال فترة العيد، داعيةً المواطنين لضرورة ترشيد استهلاك المياه خلال فترة العيد بسبب تأثير أزمة الكهرباء على كميات المياه المنتجة من الآبار .وبخصوص عمل الحدائق واستقبال المواطنين أوضحت البلدية أنه سيتم فتح جميع الحدائق أمام المواطنين لاسيما حديقة البلدية الرئيس في شارع عمر المختار وحديقة الحيوان في حي الزيتون جنوب المدينة من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً طيلة أيام العيد .وفي مجال تنظيم الأسواق ومنع إغلاق الشوارع الرئيسة في المدينة من قبل أصحاب البسطات؛ قالت البلدية إن طواقمها بالتعاون مع شرطة البلديات تواصل جهودها لتنظيم الطرق ومنع التعدي على الأرصفة والشوارع وتسهيل حركة مرور المواطنين وستعمل خلال الأيام التي تسبق العيد حتى ساعات الفجر الأولى للحافظ على النظام في المدينة.ودعت البلدية أصحاب المحلات التجارية والبسطات العشوائية إلى ضرورة المحافظة على النظام العام وعدم إغلاق الأرصفة والشوارع العامة والتعاون مع موظفيها العاملين في الميدان حفاظا على النظام ولمنع وقوع أي حوادث قد تنتج بفعل إغلاق الأرصفة والطرقات، موضحةً أنه يتم السماح لأصحاب البسطات بالعمل والبيع بشرط عدم إغلاق الأرصفة والشوارع وإعاقة حركة مرور المواطنين في الأسواق والمناطق التجارية من المدينة .