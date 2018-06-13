الضابطة الجمركية تُتلف 800 كغم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بطولكرم

رام الله - دنيا الوطنأتلفت لجنة السلامة العامة مساء أمس، الثلاثاء، في محافظة طولكرم 800 كغم لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتظهر عليها علامات العفن والتلف.وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية، أنه من خلال الدورية الاعتيادية لطواقم الضابطة الجمركية، تم ضبط الكمية في إحدى المركبات في بلدة ارتاح بالمدينة، وبحضور لجنة السلامة العامة (الزراعة، والصحة، والاقتصاد الوطني، وممثل المحافظة) وبعد المعاينة والفحص للكمية، أُقر الإتلاف على الفور لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وظهور علامات تلف وتعفن عليها، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.