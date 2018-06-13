الاحتلال يستولي على أكثر من 24 دونماً جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنقررت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، الاستيلاء على أكثر من 24 دونماً من أراضي بيتا وقبلان ويتما جنوب نابلس.وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة: "إن قوات الاحتلال، سلمت الأهالي قراراً يقضي بالاستيلاء على 24 دونماً من جبل صبيح التابع لأراضي بيتا وقبلان ويتما، وذلك تحت حجة (أغراض عسكرية)، مؤكداً أنه جرى يوم أمس وضع بيوت متنقلة في المكان القريب من حاجز زعترة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).واشار دغلس إلى أن المستوطنين لهم أطماع، وكانوا حاولوا إنشاء بؤرة فيها قبل فترة، وتم إزالتها إلا أن الاحتلال أعاد الاستيلاء عليها.