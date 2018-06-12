طالع: داخلية غزة تَنشر أسماء المسافرين غداً الأربعاء عبر (معبر رفح)

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، كشفاً بأسماء المسافرين عبر (معبر رفح البري) غداً الأربعاء.





وطالبت الوزارة، المسافرين في حافلة الجوزات المصرية رقم 1 التواجد الساعة العاشرة صباح غدٍ الأربعاء في صالة أبو يوسف النجار بخانيونس جنوب قطاع غزة؛ لتسليم جوازاتهم.





وقالت الوزارة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني: "يُرجى من باقي الأسماء الواردة في الحافلات المتبقية، انتظار إعلان جديد لموعد تسليم جوازت سفرهم، وذلك بحسب طبيعة العمل بمعبر رفح البري".





رام الله - دنيا الوطن