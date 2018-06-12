شؤون فلسطينية

طالع: داخلية غزة تَنشر أسماء المسافرين غداً الأربعاء عبر (معبر رفح)

طالع: داخلية غزة تَنشر أسماء المسافرين غداً الأربعاء عبر (معبر رفح)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، كشفاً بأسماء المسافرين عبر (معبر رفح البري) غداً الأربعاء.

وطالبت الوزارة، المسافرين في حافلة الجوزات المصرية رقم 1 التواجد الساعة العاشرة صباح غدٍ الأربعاء في صالة أبو يوسف النجار بخانيونس جنوب قطاع غزة؛ لتسليم جوازاتهم.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني: "يُرجى من باقي الأسماء الواردة في الحافلات المتبقية، انتظار إعلان جديد لموعد تسليم جوازت سفرهم، وذلك بحسب طبيعة العمل بمعبر رفح البري".

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