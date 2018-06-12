فرنسا تبحث تطبيق نتائج اجتماع باريس حول الأزمة الليبية

فريديريك ديسانيو،

رام الله - دنيا الوطنبحثالمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، اليوم الثلاثاء من الجزائر، مع الأطراف والشركاء الليبيين كيفية تنفيذ نتائج اجتماع باريس الذي عقد في 29 أيار/مايو الماضي.وقال ديسانيو، في تصريح للصحفيين، عقب لقائه وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، في الجزائر: "النتائج التي أفضى إليها اجتماع باريس يجب تجسيدها، وهذا هو رهان العمل الدبلوماسي والسياسي، الذي يبقى علينا القيام به مع الفاعلين السياسيين الرئيسيين، ومجمل الشركاء الدوليين المعنيين بالأزمة الليبية، وفي مقدمتهم الجزائر وفرنسا"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.وأضاف المسؤول الفرنسي: "أردت المجيء إلى الجزائر في أقرب وقت من أجل مواصلة التشاور الوثيق القائم على الثقة بين الجزائر وفرنسا، حول الملف الليبي، وقد تبادلت مع الوزير مساهل تحليل الوضع في ليبيا غداة اجتماع باريس، والذي أفضى إلى نتائج إيجابية جداً، أشادت بها السلطات الجزائرية".ولفت ديسانيو إلى أنه أراد من منطلق التبادل والحوار والثقة أن يكون أول سفر له إلى الجزائر، بعد اجتماع باريس، الأمر يتعلق بمسار يستمر لأننا بحاجة إلى الكثير من العمل من أجل تنفيذ الالتزامات التي اتخذت في هذا الاجتماع.واستضافت العاصمة الفرنسية باريس اجتماعاً للأطراف الليبية، في 29 أيار/ مايو الماضي، اتفقوا خلاله على الإعداد لقاعدة دستورية للانتخابات في تاريخ أقصاه 16 أيلول/ سبتمبرالمقبل، وتحديد يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا.وتمثلت هذه الأطراف في: قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.