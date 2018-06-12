عربي

أستانا تبدي استعدادها لمواصلة رعاية المفاوضات السورية

أستانا تبدي استعدادها لمواصلة رعاية المفاوضات السورية
مدينة أستانا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مختار تليوبيردي، النائب الأول لوزير خارجية كازاخستان، أن بلاده مستعدة لمواصلة تقديم أستانا كساحة لعقد اللقاءات الدولية حول تسوية الأزمة السورية.

وقال تليوبيردي: "من جانبنا، نحن على استعداد لمواصلة تقديم الساحة المطلوبة، لأن منصة أستانا أثبتت نجاعتها التامة وهو ما يجري الحديث عنه في الأمم المتحدة وفي جنيف، ونحن مستعدون لتقديم هذه المنصة في حال اتفقت الأطراف المعنية على عقد اللقاءات هنا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وألمح تليوبيردي إلى احتمال عقد لقاء دولي لمناقشة التسوية السياسية السورية في أستانا، بعد المفاوضات حول هذه القضية في منتجع سوتشي الروسي.

وعقدت الجولة التاسعة من المفاوضات حول تسوية الأزمة السورية، في أستانا يومي 14-15 مايو الماضي.

واتفقت الدول الضامنة للهدنة في سوريا (روسيا وإيران وتركيا) على عقد الاجتماع المقبل في سوتشي في يوليو 2018.

أخبار ذات صلة

فرنسا تبحث تطبيق نتائج اجتماع باريس حول الأزمة الليبية

فرنسا تبحث تطبيق نتائج اجتماع باريس حول الأزمة الليبية

العبادي يؤكد رفضه إعادة الانتخابات البرلمانية العراقية

العبادي يؤكد رفضه إعادة الانتخابات البرلمانية العراقية

مصرع 47 حوثيا وتدمير منصة صواريخ للجماعات بالحديدة

مصرع 47 حوثيا وتدمير منصة صواريخ للجماعات بالحديدة

فيديو: الحوثي يسيء للنبي محمد ويُشعل موجة غضب واسعة

فيديو: الحوثي يسيء للنبي محمد ويُشعل موجة غضب واسعة

توقيف أربعة متهمين بحرق مخازن صناديق الاقتراع بالعراق

توقيف أربعة متهمين بحرق مخازن صناديق الاقتراع بالعراق

الجيش الليبي: معركة استعادة درنة تدخل مراحلها الأخيرة

الجيش الليبي: معركة استعادة درنة تدخل مراحلها الأخيرة

الجيش السوري يطرد تنظيم الدولة من منطقة البوكمال

الجيش السوري يطرد تنظيم الدولة من منطقة البوكمال

الجيش التركي ينفذ عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني شمال العراق

الجيش التركي ينفذ عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني شمال العراق

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الضابطة الجمركية تُتلف 800 كغم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بطولكرم

الضابطة الجمركية تُتلف 800 كغم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بطولكرم

الاحتلال يستولي على أكثر من 24 دونماً جنوب نابلس

الاحتلال يستولي على أكثر من 24 دونماً جنوب نابلس

إحداها حرجة.. إصابة ثلاثة أشخاص في شجار بمدينة غزة

إحداها حرجة.. إصابة ثلاثة أشخاص في شجار بمدينة غزة

فيديو: جمعية رواد وزنادة (3) تنظمان إفطاراً جماعياً ضمن فعالية لأطفال التوحد

فيديو: جمعية رواد وزنادة (3) تنظمان إفطاراً جماعياً ضمن فعالية لأطفال التوحد

مصرع طفل وإصابة آخر في حادثي دهس بجنين وطوباس

مصرع طفل وإصابة آخر في حادثي دهس بجنين وطوباس

القواسمي: إسرائيل تسعى لضرب العلاقة الفلسطينية مع الشعوب العربية

القواسمي: إسرائيل تسعى لضرب العلاقة الفلسطينية مع الشعوب العربية

مصلحة السجون الإسرائيلية تمنع الأسرى من متابعة (مونديال) كأس العالم

مصلحة السجون الإسرائيلية تمنع الأسرى من متابعة (مونديال) كأس العالم

الأعرج والقنصل البلجيكي يبحثان آليات دعم تنفيذ مشاريع تنموية بالمناطق (ج)

الأعرج والقنصل البلجيكي يبحثان آليات دعم تنفيذ مشاريع تنموية بالمناطق (ج)

منوعات

&#34;المجرم الأكثر وسامة في العالم&#34; تغيرت حياته بطريقة لاتصدق

"المجرم الأكثر وسامة في العالم" تغيرت حياته بطريقة لاتصدق

العثور على جثة الممثل العشريني جاكسون أوديل

العثور على جثة الممثل العشريني جاكسون أوديل

صاحبة أغنية &#34;أنا دانا أنا دندن&#34; تسرق أيمن رضا.. والأخير يهدد بالقضاء

صاحبة أغنية "أنا دانا أنا دندن" تسرق أيمن رضا.. والأخير يهدد بالقضاء

صورة لعمرو دياب ودينا الشربيني تؤكد اقتراب زفافهما

صورة لعمرو دياب ودينا الشربيني تؤكد اقتراب زفافهما

تسريب قائمة المدعوين لزفاف عمرو دياب ودينا الشربيني

تسريب قائمة المدعوين لزفاف عمرو دياب ودينا الشربيني

قدم لها فيلا ومجوهرات وأموال.. حبس نرمين الفقي بتهمة النصب على خليجي

قدم لها فيلا ومجوهرات وأموال.. حبس نرمين الفقي بتهمة النصب على خليجي

بعد مكوثها في العناية المركزة .. رسالة من أحمد سعد لسمية الخشاب

بعد مكوثها في العناية المركزة .. رسالة من أحمد سعد لسمية الخشاب

بعد عادل إمام .. إسرائيل تتباهى بما فعلته ملكة جمال العراق 2017

بعد عادل إمام .. إسرائيل تتباهى بما فعلته ملكة جمال العراق 2017

ريم بارودي تُهدد بسيديهات ضد أحمد سعد .. وهكذا رد الأخير

ريم بارودي تُهدد بسيديهات ضد أحمد سعد .. وهكذا رد الأخير

تسريب صورة صادمة للمطرب مجدي طلعت قبل وفاته

تسريب صورة صادمة للمطرب مجدي طلعت قبل وفاته

عربي

فرنسا تبحث تطبيق نتائج اجتماع باريس حول الأزمة الليبية

فرنسا تبحث تطبيق نتائج اجتماع باريس حول الأزمة الليبية

أستانا تبدي استعدادها لمواصلة رعاية المفاوضات السورية

أستانا تبدي استعدادها لمواصلة رعاية المفاوضات السورية

العبادي يؤكد رفضه إعادة الانتخابات البرلمانية العراقية

العبادي يؤكد رفضه إعادة الانتخابات البرلمانية العراقية

مصرع 47 حوثيا وتدمير منصة صواريخ للجماعات بالحديدة

مصرع 47 حوثيا وتدمير منصة صواريخ للجماعات بالحديدة