اليونان تتفق مع مقدونيا على تغيير اسم الأخيرة إلى (مقدونيا الشمالية)

أليكسيس تسيبراس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت اليونان توصل أثينا وسكوبيي إلى اتفاق لتسوية نزاعهما القديم حول اسم مقدونيا، الذي يحول دون انضمام هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.وقالرئيس الوزراء اليوناني خلال لقائه الرئيس اليوناني بروكوب بافلوبولوس: "لدينا اتفاق وهو اتفاق جيد يغطي كل الشروط التي تفرضها اليونان"، مضيفا: "إن الدولة المجاورة الصغيرة ستحمل اسما مركبا مع إشارة جغرافية، وفقا لوكالة (فرانس برس).وأضاف تسيبراس: "بعد مباحثات استمرت شهرين، صيغت قائمة من ثلاث تسميات هي "مقدونيا الجديدة" و"مقدونيا الشمالية" أو "مقدونيا العليا".من جهته، أكد رئيس الوزراء المقدوني زوران زايف التوصل إلى اتفاق لتغيير اسم مقدونيا لتصبح "جمهورية مقدونيا الشمالية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).