إسرائيل تُطالب بالسماح للصليب الأحمر بزيارة جنودها المحتجزين في غزة

رام الله - دنيا الوطن

طالب وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، حركة حماس بالسماح للصليب الأحمر برؤية جنودها المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة، لافتاً إلى أنه بعد ذلك، سيكون من السهل تقديم مساعدات إنسانية كبيرة للقطاع.





وهاجم ليبرمان، حركة حماس متهماً إياها باستخدام غاز الهيليوم الذي يدخل إلى غزة عن طريق المعابر الإسرائيلية لأغراض طبية.





ولم يشترط ليبرمان، الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة مقابل تقديم المساعدات إلى غزة، مضيفاً: "إسرائيل ستجد حلاً لظاهرة الطائرات الورقية، التي أدت إلى نشوب الحرائق الكبيرة في غلاف غزة".

