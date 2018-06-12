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العبادي يؤكد رفضه إعادة الانتخابات البرلمانية العراقية

العبادي يؤكد رفضه إعادة الانتخابات البرلمانية العراقية
رام الله - دنيا الوطن
أكد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، رفضه إعادة الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 أيار/مايو، وذلك بعد الحريق الذي شبّ في مخزن لصناديق الاقتراع الأحد الماضي.

وقال العبادي: "إن المحكمة العليا هي وحدها المخوّلة بتحديد ما إذا كان ينبغي إعادة الانتخابات"، حسب ما نقلته وكالة (رويترز).

من جهته، طالب البرلمان العراقي بإعادة فرز الأصوات على مستوى البلاد، مما أثار دعوات إلى إعادة الانتخابات، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وكان العبادي قد أشار في وقت سابق إلى وجود طرق يمكن اتباعها لتعديل النتائج أو تصحيح الأخطاء والخروقات.

وقال: "إن الدعوة لإلغاء الانتخابات أمر غير صحيح"، وأنه يؤيد تدقيق جميع الخروقات في كل الشكاوى.

ووصف رئيس الوزراء، حرق المخازن الانتخابية التي تضم نصف صناديق الاقتراع في بغداد بأنه "مخطط لضرب البلد ونهجه الديمقراطي".

ونشب الحريق في موقع تابع لوزارة التجارة خزنت فيه مفوضية الانتخابات صناديق الاقتراع في حي الرصافة، الذي يمثل نصف أصوات العاصمة بغداد.

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