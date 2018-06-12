شؤون فلسطينية

حماس تُهاجم حكومة التوافق وتتهمها بـ "تزوير الحقائق وتكريس أزمات غزة"

حماس تُهاجم حكومة التوافق وتتهمها بـ "تزوير الحقائق وتكريس أزمات غزة"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضها التام لما ورد في بيان حكومة التوافق الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، واصفاً ما ورد فيه بالعبارات والمصطلحات التوتيرية غير المسؤولة والتي تهدف للتضليل وقلب الحقائق.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن "بيان الحكومة محاولة بائسة للتغطية على دورها في تكريس أزمات القطاع والتضييق عليه، وضرب كل عوامل صموده ومقومات استمرار مواجهته للاحتلال ومخططاته التهويدية الاستيطانية، في الوقت الذي تبرر فيه الإجراءات في قطاع غزة".

وأضاف البيان: "كان الأجدر قيام الحكومة بواجباتها وتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه أهلنا في غزة، والاستجابة لكل الأصوات والنداءات الوطنية التي تنادي بإنهاء الإجراءات بدلاً من العبث بمشاعر أبناء شعبنا والتشكيك في نواياهم ومحاولة تشويه منطلقاتهم الداعية لإنهاء الإجراءات، وتكريس معاناتهم وتعميق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد"، وفق تعبيره.

وشددت حماس، على أنها قدّمت كل ما هو مطلوب من استحقاقات ومتطلبات لتحقيق المصالحة الوطنية، وذهبت بعيداً وتعاطت بإيجابية ومسؤولية وطنية عالية مع كل المبادرات للوصول إلى تحقيق هذا الهدف المأمول وبشهادة كل المراقبين".

وتابعت الحركة: "إن ما ورد في بيان الحكومة من معلومات حول ما تقدمه لغزة يكذبه الواقع الصعب الذي يعيشه القطاع وأبناؤه، حيث أن مجمل ما  يدخل إلى خزينتها هو ١٠٠ مليون دولار شهرياً من عائدات الضرائب المفروضة على البضائع التي تدخل إلى غزة"، حسب البيان.

واستطرد البيان: "إن استمرار الحكومة بهذه السياسات لن تفلح في حرف بوصلة المسيرات الجماهيرية لشعبنا الفلسطيني الذي يخوض معركة قوية ضد العدو المركزي فِي مواجهة الحصار الظالم وأدواته المفروض على غزة، ولن تتخلى الحركة عن واجبها الوطني والأخلاقي تجاه  كل أهلنا في غزة، وستقف إلى جانبهم وستدعم كل الخطوات والأصوات المطالبة بإنهاء الإجراءات وفي المقدمة منها صرف رواتب الموظفين".

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